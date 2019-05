Dani Parejo: "Un club como el Valencia merece más alegrías como ésta"

EL CAPITÁN LEVANTA LA COPA DEL REY COMO CHE

Dani Parejo no pudo completar por lesión la final de Copa ante el Barcelona. El capitán del Valencia no pudo ocultar sus nervios en el banquillo y tampoco su inmensa felicidad tras conseguir el título en el Benito Villamarín. "No tengo palabras. Gracias a la gente, a mis compañeros, al club, al cuerpo técnico... Hemos hecho historia", dijo.