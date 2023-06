Dani Alves y su última opción para salir de prisión antes de la celebración del juicio

Dani Alves se enfrenta a su última oportunidad para poder salir de prisión antes de la celebración del juicio, previsto para finales de año, por una presunta violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Los abogados de futbolista brasileño, Cristóbal Martell y Arnau Xumetra, ya presentaron un primer recurso de excarcelación, rechazado por la Audiencia de Barcelona, y ahora han presentado un segundo escrito para lograr la salida de prisión de Dani Alves.

Este viernes la Audiencia de Barcelona va a celebrar una vista, en la que participarán solo participarán la Fiscalía y los abogados de Alves y la joven, en la que se decidirá si se admite o rechaza ese recurso. Es la última oportunidad del exjugador de Pumas de abandonar la prisión de Brians 2, cárcel en la que ingresó el pasado mes de enero acusado de una presunta violación.

Los argumentos de la defensa de Alves para lograr su salida de prisión

La defensa de Dani Alves sostiene que es "impensable" pensar en que el brasileño puede fugarse de España y recuerdan que Dinora Santana, exmujer del futbolista, y sus dos hijos, Victoria y Daniel, se han mudado a Barcelona. Incluso han sido escolarizados en un centro de la capital catalana. El equipo jurídico liderado por Cristóbal Martell defiende en el recurso de excarcelación que "resulta impensable la aventura de fuga" de su cliente. Incluso apuntan que la huida de Dani Alves supondría "una carga insufrible para el sujeto y un innecesario desdoro propio y para la familia e hijos" que el jugador "no quiere provocar", por lo que el riesgo de fuga es "inexistente".

Además, la estrategia de los abogados de Dani Alves pasa por poner en entredicho el testimonio de la joven de 23 años con las imágenes de las cámaras de la discoteca, que consideran de una utilidad "incuestionable". Cristóbal Martell sostiene que las imágenes de las cámaras de seguridad demostrarían que el acusado y la víctima estuvieron coqueteando antes de los hechos, bailando y bebiendo juntos, y que esta entró voluntariamente en el baño después de que lo hiciera Dani Alves.

El abogado del futbolista brasileño defendió que el acercamiento fue mutuo y que las imágenes demuestran que no hubo el "escenario de terror que luego la joven describe ante la jueza".

La sección tercera de la Audiencia de Barcelona decidirá este viernes, desde las 11:00 horas, si se admite o se rechaza el recurso de excarcelación de Dani Alves. La Fiscalía de Barcelona y la defensa de la joven, ejercida por Ester García López, se oponen a la puesta en libertad de Dani Alves ante el riesgo de fuga. El juicio está previsto celebrarse a finales de año.

Joana Sanz habla de sus visitas a Alves en prisión

Joana Sanz, expareja de Dani Alves, rompió su silencio el pasado martes y explicó cómo son sus visitas al jugador en la cárcel. Además, la modelo aseguró que cree en la inocencia del jugador brasileño.

"Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo. Es demasiado grave", aseguró Joan Sanz.

"Lo veo a través de un cristal y hablamos a través de un teléfono. No estamos solos. Son cabinas transparentes en las que, a los lados, tienes más personas que, si hablas un poco alto, te escuchan. Por eso me resulta tan violento y por eso aún no hemos podido hablar de las cosas serias que nos afectan. Aún no he podido ni insultarlo", describe la modelo sobre sus visitas al jugador en la prisión de Brians 2.