Dani Alves vuelve a pedir su puesta en libertad y estas son las razones aportadas por su defensa

La defensa del futbolista Dani Alves, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, ha presentado el tercer recurso para lograr la excarcelación del jugador brasileño, en prisión desde el pasado 20 de enero acusado de una violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

En el nuevo escrito presentado ante la Audiencia de Barcelona, los abogados de Dani Alves argumentan que, como ya indicó el jugador en su última declaración, que las relaciones sexuales fueron consentidas. Además, aseguran que es "impensable" que Alves trate de huir, ya que su exmujer Dinora Santana ha escolarizado ya a sus hijos en un centro de Barcelona.

El tercer recurso presentado por la defensa de Alves para lograr su excarcelación se basa en un informe de 200 páginas en el que se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca durante la madrugada en la que presuntamente sucedieron los hechos. Cristóbal Martell sostiene que "en términos de consistencia y contradicción estarían en empate el presunto autor y la presunta víctima, pues son muchas sus incoherencias, inconsistencias y mendacidades absolutamente radicales, según queda al alcance del puro contraste desapasionado de imágenes y relato de los momentos preambulares".

"La denunciante construye un relato que precisó de tejer una explicación de por qué una mujer adulta entra voluntariamente en un lavabo con un hombre adulto", argumenta el abogado de Dani Alves.

El mediático abogado argumenta que la víctima, "arrastrada por una precipitación de acontecimientos a partir de un llanto que no necesariamente deriva de un acto sexual inconsentido, huye hacia adelante y se ve precisada guionizar un relato de alteración de su voluntad".

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el abogado de Dani Alves afirma que la víctima y su cliente protagonizaron momentos que "distan en patentizar un microcosmos de pánico, terror y dominación anulatoria de la voluntad y más bien muestran a dos adultos desarrollando un juego erótico de seducción preambular a un coito".

Además, han alegado que si la joven, antes de entrar en el baño con el futbolista "sintió desconcierto y desasosiego", durante dos minutos estuvo hablando con sus amigas y podría no haber entrado.

"Más bien parece que deciden de común acuerdo y que consultó con sus amigas la conveniencia de encerrarse en el lavabo", añade Martell.

El otro argumento que aporta la defensa de Dani Alves para lograr su excarcelación es que el jugador solo en Barcelona ha tenido una casa en propiedad, y que "siempre quiso que sus hijos recibieran la educación universitaria en España".

"La terrible situación familiar que ahora viven no ha alterado ese proyecto e informamos a la Sala que sus dos hijos han venido a vivir a España a esos fines y cursar el mayor su último curso de bachillerato y han quedado empadronados en la casa familiar", añade el nuevo recurso.

La víctima de Alves: "Nadie me creerá"

Hace una semana trascendía el primer testimonio de la joven de 23 años ante el primer mosso que la atendió en la discoteca minutos después de la presunta agresión sexual. Un relato que se grabó de forma accidental en la cámara del agente y cuya transcripción ha sido fue revelada por La Vanguardia.

La presunta víctima de Dani Alves comunicaba al agente el miedo a que nadie la creyera al ver las cámaras de la discoteca y comprobar que entró en el lavabo de forma voluntaria.

"Accedí de manera voluntaria al lavabo y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar... pero él me dice que 'no' y cierra el pestillo. Me comenzó a decir cosas desagradables como 'eres mi putita' y también me comenzó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa", explica la joven al mosso. Ese en ese momento cuando el agente le anima a denunciar, pero la joven se derrumba ante el agente: "Nadie me creerá porque verán por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo".

El pasado 9 de mayo la jueza que instruye la causa contra Dani Alves rechazaba el segundo recurso de excarcelación de la defensa del futbolista, argumentando que se mantienen los indicios de criminalidad que lo involucran en la violación, por lo que no ve motivos para modificar su situación personal.

Además, la magistrada cree que persiste el elevado riesgo de fuga teniendo en cuenta que el futbolista cuenta con doble nacionalidad española y brasileña, sin que existan convenios de extradición con su país de origen.