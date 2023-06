Joana Sanz desvela cómo son sus visitas a Dani Alves en la cárcel: "Aún no he podido ni insultarlo"

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, habla en una entrevista con Vanitatis sobre cómo ha vivido estos meses desde que el futbolista fue acusado de violación. La modelo asegura que cree en la inocencia de su marido: "Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo. Es demasiado grave".

Cree que Alves ofreció tantas versiones por ella: "Pienso que lo hizo por mí, por no darme otro palo. Cuando entró en prisión, hacía una semana que mi madre se había muerto y supongo que no quería hacerme sufrir más. Creo que no quería contarlo para evitar provocarme más dolor en el peor momento de mi vida".

"Lo que más me duele de que haya pasado todo esto es que el amor está intacto"

Joana Sanz explica que planteó el divorcio al descubrir que le fue inviel: "Lo que más me duele de que haya pasado todo esto es que el amor está intacto".

También ha revelado cómo son sus visitas a la cárcel, adonde ha ido verle ya en cuatro ocasiones: "Es muy complicado. Lo veo a través de un cristal y hablamos a través de un teléfono. No estamos solos. Son cabinas transparentes en las que, a los lados, tienes más personas que, si hablas un poco alto, te escuchan. Por eso me resulta tan violento y por eso aún no hemos podido hablar de las cosas serias que nos afectan. Aún no he podido ni insultarlo".

Dice que habla todos los días con él por teléfono. Tampoco cree que Alves abandone España si está en libertad provisional: "Pero ¿a dónde va a ir? Si fue voluntariamente a declarar y en ningún momento ha huido de nada. Además, lo que él me dice es que la persona a la que más quiere soy yo y que por eso jamás se iría de España. Y hoy en día lo tienen muy fácil poniendo medidas: la retirada del pasaporte, un GPS, no sé, es que hay un montón de opciones".

Asegura que Dani Alves, durante el primer mes en prisión, "solamente lloraba". Y abunda: "No tiene a nadie con quien hablar. Está solo con sus pensamientos. Ahora, con el paso del tiempo, está siendo más fuerte, haciendo ejercicio como puede y leyendo mucho para tener su cabeza ocupada".

La modelo asegura estar "triste y asustando", yendo al psicólogo para que le ayude. Asevera, eso sí, que no hay reconciliación posible con Alves: "Y me duele en el corazón porque yo lo amo y lo voy a amar siempre. Ha sido una etapa muy importante de mi vida y por eso seguiré estando ahí, por respeto, pero no como pareja".

Alves se negó a ayudarla económicamente

Tras el suceso, Joana Sanz dejó Barcelona para "separar las cosas y volver a recuperar mi vida". "Desvela que Alves no le prestó dinero para ello: Me quería ir a París pero, al precio que están los pisos allí, no iba a poder pagarlo. No sabía qué hacer, necesitaba largarme como fuera. Y solo por salud mental le pedí ayuda para poder dejar España. Pero Dani me dijo que no".

¿Por qué no le ayudó? "Tengo dos versiones. Primero la que él me dijo, que es que ahora no podía económicamente. Y la otra, que no quería que me fuera de casa. No quería que me alejara para no perder ese contacto conmigo. Obviamente yo me lo tomé a mal, porque nunca en la vida le he pedido nada, siempre me lo he gestionado yo sola todo, y sin embargo he visto como a sus amigos y a personas que acababa de conocer los ayudaba en todos los sentidos. Por eso me molestó".