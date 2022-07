Dani Alves lanza un dardo a la directiva del Barcelona: "No importan las personas que hicieron historia con el club"

La segunda etapa de Dani Alves en el Barcelona ya es agua pasada. El lateral, que se incorporó a la plantilla en noviembre, dejó de ser jugador culé a final de temporada. Semanas después de abandonar la entidad, el brasileño rompe su silencio y crítica el trato a las leyendas y las formas del club a la hora de gestionar su marcha.

"No quería que se escondieran las cosas. Pero este club está pecando en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club", comentó Alves en un mensaje que podría hacer alusión a la situación de excompañeros como Gerard Piqué, Sergio Busquets o Jordi Alba.

"No hablo de mí porque mi situación era otro escenario. Estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por traerme de vuelta", matizó sobre su caso particular.

"No me fui triste. Me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con ganas de vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi salida", añadió el brasileño, que llegó en noviembre a sus 38 años para paliar carencias en la plantilla y en un momento de grandes dificultades económicas para la directiva.

"Lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que ocurre fuera"

Dani Alves cargó contra la inestabilidad institucional del Barcelona. El carioca aseguró que el mal rendimiento blaugrana esta temporada es fruto de sus problemas extradeportivos, ya que dentro del campo encontró un grupo "joven con ideas increíbles".

"Encontré un club lleno de gente joven con ideas increíbles en el campo", afirmó. "Pero necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera", agregó sobre una temporada con brotes verdes en lo futbolísticos, pero lleno de incertidumbres en la parcela financiera del Barcelona.

"Deseo que el Barcelona vuelva a lo más alto, pero es complicado"

El defensa, igual que hiciera el flamante fichaje Franck Kessié en su presentación con el Barça, admitió estar deseando volver a ver al conjunto culé en "lo más alto". El fichaje de Christensen y los rumores de grandes incorporaciones como Robert Lewandowski, no acaban de convencer a un Alves que resalta la importancia del "juego colectivo".

"Estoy deseando que el Barcelona vuelva a lo más alto, pero es súper complicado. El fútbol es más equilibrado, es un juego colectivo. Y eso se ha quedado fuera en el club", lamentó.

Sobre el Mundial: "Quiero ir a un sitio donde pueda competir y ganar"

A sus 39 años, Dani Alves sigue siendo un competidor nato y, a pesar de encontrarse sin equipo, no descarta la posibilidad de jugar el Mundial de Catar 2022 este noviembre. Para ello, buscará un lugar donde pueda "competir" y "ganar", además de convencer a Tite para entrar en la lista de 26 seleccionados de Brasil.

"Esto es fútbol. Tienes que juntarte con gente que quiera el mismo objetivo, que quiera competir y ganar. Me gusta ganar y quiero ir a algún lugar donde pueda ganar", concluyó.