Se cumplen 5 años de la muerte de Johan Cruyff y le recordamos con sus 10 mejores frases

La leyenda de Johan Cruyff no ha hecho más que agigantarse desde que murió el 24 de marzo de 2016, ya hace un lustro. Desde entonces su figura ha seguido viva como gran referente mundial de un fútbol ofensivo al que pretende de regresar el Barcelona ahora de la mano de uno de sus discípulos, Ronald Koeman.

Los cinco años de la muerte de Cruyff, a causa de un cáncer de pulmón, se cumplen tres días después de una exhibición ofensiva del Barça de Koeman en Anoeta, donde ganó por 1-6 a la Real Sociedad.

Cruyff nació en Amsterdam en 1947 y murió en Barcelona a los 68 años. Ganó como jugador tres Copas de Europa (1971, 1972 y 1973), una Intercontinental (1972), siete Ligas Holandesas (1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1982, 1983) y cinco Copas (1967, 1970, 1971, 1972, 1983) con el Ajax, y una Liga (1984) y una Copa (1984) con el Feyenoord.

En el Barcelona, donde militó de 1973 a 1978, levantó una Liga (1973-1974) que no se ganaba desde hacía 14 años y una Copa del Rey (1977-1978), pero sobre todo empezó a crear una mentalidad ganadora en el club.

La primera Copa de Europa con el 'Dream Team'

Esta explotaría en su etapa como técnico, en la cual de 1988 a 1996 logró la primera Copa de Europa de la historia de la entidad azulgrana (1992) y fue el artífice de un 'Dream Team' que logró ganar cuatro Ligas seguidas (1991, 1992, 1993 y 1994) y enamorar al fútbol mundial con su juego ofensivo.

Pero los primeros títulos de Cruyff como técnico del Barcelona fueron la Recopa de Europa de 1989 y la Copa del Rey de 1990. Previamente, como entrenador del Ajax, había ganado una Recopa (1987) y dos Copas (1986 y 1987).

La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol) considera a Cruyff como el mejor futbolista europeo de la historia y 30 de los 34 vencedores del Balón de Oro entre 1956 y 1999 lo sitúan como el tercer mejor jugador del siglo XX, únicamente por detrás de Pelé y Maradona. Precisamente, Cruyff ganó tres veces el Balón de Oro: 1971, 1973 y 1974.

Una de sus espinas, en cambio, fue no haber conseguido ningún título con la selección holandesa. Estuvo muy cerca de hacerlo en el Mundial de 1974, pero la 'naranja mecánica' perdió por 2-1 en la final ante la Alemania Federal.

Las mejores frases de Johan Cruyff

1- "Si tú tienes el balón, el rival no lo tiene".

2- "Prefiero ganar por 5-4 que por 1-0".

3- "Todos los entrenadores hablan sobre movimiento, sobre correr mucho. Yo digo que no es necesario correr tanto. El fútbol es un juego que se juega con el cerebro. Debes estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ni demasiado pronto ni demasiado tarde"

4- "Mis delanteros solo deben correr 15 metros, a no ser que sean estúpidos o estén durmiendo".

5- "Es todo muy sencillo: si marcas uno más que tu oponente, ganas".

6- "El fútbol consiste básicamente en dos cosas. Primero: cuando tienes la pelota, debes ser capaz de pasarla correctamente. Segundo: cuando te pasan la pelota, debes ser capaz de controlarla. Si no la controlas, tampoco puedes pasarla. Puedes jugar mucho, pero si no la metes, no ganas".

7- "Cuando salgáis al campo mirad la grada, que todo eso lo han hecho para vosotros. Así que salid al campo y disfrutad".

8- "No soy creyente. En España, todos los 22 jugadores se santiguan antes de salir al campo. Si resultara, siempre sería empate".

9- "Cuando vas ganando 4-0 y quedan 10 minutos de partido, es mejor dar al poste un par de veces para que el publico grite ‘ooooh’. Siempre me ha encantado ese sonido cuando la pelota da con fuerza al poste..."

10- "Hay que ganar siempre en el uno contra uno"