Los cuatro detenidos por colgar el muñeco de Vinícius, en libertad provisional

Los cuatro detenidos por supuestamente colgar un muñeco con la camiseta de Vinícius de un puente próximo a Valdebebas el pasado 26 de enero han sido puestos en libertad provisional este jueves por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid.

Los cuatro detenidos están acusados de un delito de odio y otro delito contra la integridad moral por el muñeco con la camiseta de Vinícius que apareció colgado y ahorcado de un puente próximo a la Ciudad Deportiva del Real Madrid horas antes del derbi de Copa del Rey entre el conjunto blanco y el Atlético de Madrid.

Antes de ponerles en libertad, la jueza ha decretado una serie de medidas cautelares para los cuatro detenidos: prohibición de aproximación y comunicación con Vinícius, prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de los estadios Santiago Bernabéu y Cívitas Metropolitano, así como de todos los estadios de LaLiga durante la celebración de los encuentros de fútbol de dicha competición, conforme al calendario establecido por sus organizadores.

En concreto, se les prohíbe la aproximación a todos esos recintos deportivos desde cuatro horas antes del inicio del partido señalado por la competición hasta cuatro horas después de su finalización. Los cuatro detenidos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar durante su comparecencia judicial.

Competición sanciona al Valencia por los insultos en Mestalla

El Comité de Competición sancionaba en la noche del martes al Valencia por los insultos racistas que sufrió Vinícius por parte de aficionados en Mestalla. El castigo contempla el cierre durante cinco partidos de la grada Mario Kempes, una multa económica y la retirada de la roja al jugador brasileño.

La decisión de Competición ha generado un gran malestar en el Valencia, club que considera "injusta y desproporcionada" la sanción y que la va a recurrir. Una línea en la que también se pronunció Rubén Baraja.

Por su parte, Javier Tebas se disculpaba anoche con Vinícius tras el intercambio de mensajes que tuvo con el brasileño el pasado domingo tras lo ocurrido en Mestalla.

"Cuando la gente entiende el mensaje de una forma, pues tiene razón. Por tanto, tengo que arrepentirme porque sobre todo en Brasil no se ha entendido el mensaje. Yo no pretendo atacar a Vinícius, pero si así lo ha entendido mucha gente en Brasil, pues tengo que pedir excusas. No era mi intención, o lo expliqué mal o no fue el momento. No pretendía atacarle sino aclarar una situación y recordársela", indicó el presidente de LaLiga.