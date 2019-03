Cristiano Ronaldo: "Messi y Neymar tienen ventaja por los éxitos colectivos"

Cristiano Ronaldo, tres veces ganador del Balón de Oro, ha admitido en Zúrich que el argentino Leo Messi (Barcelona) parte "con ventaja" para conquistar el premio que se entregará en unas horas. "Messi tiene hoy más posibilidades que yo, pero también puede ganar Neymar. Estoy aquí porque los seleccionadores y los capitanes me han votado. No sería una sorpresa que ganara yo, pero Leo parte con ventaja", ha insistido.

Preguntado sobre qué cualidad le gustaría tener de Leo Messi, Cristiano Ronaldo ha bromeado: "Su pierna izquierda no está mal, es un poquito mejor que la mía". En todo caso, el delantero madridista ha recordado que la presente es la octava ocasión que opta al premio. "Es un placer para mí", ha insistido Cristiano, quien admite que sus mejores cualidades son el talento natural, pero sobre todo el trabajo. "El talento sin trabajo no es nada", ha admitido el portugués, quien ha asegurado que su objetivo siempre es "batir récords, para el Real Madrid" y para él. "Me encanta jugar al fútbol y me encanta batir récords", ha añadido.

Admite sentirse satisfecho por sus prestaciones individuales. "Estoy contento a nivel individual, he marcado muchos goles, y aunque no he ganado nada a nivel colectivo, estoy satisfecho con mi rendimiento este año, estoy feliz", ha comentado.

Ha evitado referirse a los escándalos que han salpicado este año a la FIFA. "Siempre evitamos este tipo de respuestas. En general, la crisis y la corrupción no es buena ni en la vida ni en el fútbol. Somos profesionales, competimos cada día y nos centramos en eso", ha explicado.

El portugués también ha desvelado los motivos por los que luce el número siete en su camiseta: "Cuando fiché por el United, pedí el 28, pero me dijeron que tenía que llevar el siete, lo cual me sorprendió porque era el que llevaba Beckham. Yo acepté el reto y ahora es mi número de la suerte".