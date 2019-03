Cristiano: "Messi ganará el Balón de Oro este año"

VUELVE A DEJARSE QUERER POR EL UNITED

Cristiano Ronaldo cree que Messi ganará el próximo Balón de Oro, pero al portugués no le importa porque nunca pensó que podría llegar a ganar tres trofeos y ya lo ha logrado. "Este año lo va a ganar Messi, los títulos influyen mucho. No estoy muy preocupado, nunca pensé que yo lo ganaría tres veces y ya lo he logrado".