Ya se conoce la fecha en la que Luis Enrique redebutará con la Selección Española

El 26 de marzo es la fecha en la que Luis Enrique volverá a sentarse en el banquillo de la Selección Española de Fútbol. El técnico asturiano ha regresado al mando de 'La Roja' tras el trágico momento personal que ha atravesado en los últimos meses. El primer partido tras su vuelta será contra Alemania en el Wanda Metropolitano en un encuentro amistoso.

La propia Selección Española ha sido la encargada de hacerlo oficial a través de su cuenta de Twitter. Tres días después del primer amistoso del año, el conjunto nacional se enfrentará a Holanda en el Arena de Amsterdam en otro partido no oficial.

Tras el sorteo realizado el pasado sábado, España ya conoce quiénes serán sus rivales en la Fase de Grupos de la Eurocopa 2020. Suecia y Polonia son las selecciones a las que los de Luis Enrique deberán enfrentarse, además del ganador de los play-offs que se disputarán también en marzo. Será después de los dos amistosos cuando 'La Roja' conozca quién será su cuarto rival: Bosnia, Irlanda, Irlanda del Norte o Eslovaquia.

Vuelta con polémica

La vuelta de Luis Enrique a los banquillos de la Selección Española ha estado marcada por la polémica. El asturiano declaró en la rueda de prensa de su presentación que Robert Moreno le había sido desleal y que no quería contar con gente así en su equipo. La polémica se desató y Moreno no tardó en contestar. El técnico catalán aseguró que desconocía el motivo por el que Luis Enrique no quería contar con él y que siempre había sido fiel a él.