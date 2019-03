Luis Suárez lidera la remontada del Barcelona ante un Atlético con diez

Simeone se plantó en el Camp Nou con un once valiente. Savic no llegó y Lucas acompañó a Godín en el eje de la zaga, pero el técnico argentino apostó por Carrasco, Koke, Gabi y Saúl en el medio y arriba, Griezmann y Torres formaron el ataque rojiblanco.

Luis Enrique salió con los mismos diez jugadores de campo que en el Clásico, aunque con el habitual cambio en portería de Ter Stegen por Claudio Bravo. Y el once similar trajo consigo la misma idea: posesión y rapidez arriba, aunque posteriormente la paciencia del Atlético encontraría premio.

Messi, en el 4', y Neymar en el 19', tuvieron ocasiones claras para el Barcelona, aunque los de Simeone siguieron el mismo guión de cada partido. El Atlético esperó su oportunidad y logró adelantarse en el Camp Nou en el 25'.

Koke dejó un balón perfecto en profundidad para Torres, que batió a Ter Stegen por debajo de las piernas y puso un 0-1 ideal para el Atlético. La situación invitaba al optimismo por parte del equipo de Simeone, y es que Griezmann gozó de otra ocasión clara en el minuto 30 que hizo lucirse a un gran Ter Stegen, pero todo cambió en el 35'.

La polémica expulsión de Torres, punto de inflexión

Felix Brych expulsó a Fernando Torres por una segunda amarilla algo rigurosa tras una entrada del madrileño a Busquets. Torres fue preso de una maniobra quizás indiscutible, quizás salvable por parte del colegiado. Simeone entró en cólera ante una acción que parecía decisiva para el devenir del encuentro.

No lo pareció al inicio de la segunda mitad, cuando el Atlético salió muy enchufado y creó peligro cerca de la portería de Ter Stegen. Pero el Barcelona despertó, con una reacción que no tuvo en toda la primera parte, y el vendaval azulgrana dio comienzo ante un Atlético que no pudo ni respirar.

Un larguero de Neymar o una espectacular chilena de Messi hicieron ver lo que estaba por llegar: el gol del Barcelona. Dani Alves, en una de sus constantes subidas por la derecha, puso un gran balón para Jordi Alba, que realizó un disparo desviado, pero ahí estaba Luis Suárez. El uruguayo, en el área pequeña, aprovechó el errático disparo de su compañero y empujó el balón al fondo de las redes de Oblak.

Luis Suárez firma un doblete

Simeone vio el empuje azulgrana y no tardó en meter a Augusto por Carrasco. Más presencia y físico en el medio para mantener a raya a un Barcelona que no levantó el pie del acelerador con un hombre más sobre el campo. Luis Suárez firmó su segundo gol en el 73' tras un centro desde la derecha y con un potente cabezazo que sentó como un jarro de agua fría en las intenciones del Atlético.

Thomas entró por Griezmann y Busquets e Iniesta dejaron el césped del Camp Nou para refrescar la recta final de partido, una recta final con muchas trabas en el juego por la cantidad de entradas y tarjetas amarillas que mostró el colegiado.

La eliminatoria aún no está resuelta pero sí encarrilada para un Barcelona que mostró su mejor versión en la segunda parte, donde ofreció un auténtico vendaval. El gol de Torres cobra aún más valor con el 2-1 de cara al Calderón, donde el Atlético tendrá que marcar si quiere dar la vuelta a un resultado no excesivamente malo. El Barcelona, por su parte,