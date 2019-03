Carvajal: "Vamos a preparar bien la Supercopa de Europa para ganarla"

Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, visitó en sus vacaciones el Tour del Bernabéu, donde confirmó su total recuperación de la lesión muscular que le impidió jugar la Eurocopa con la selección española, y mostró "sus ganas de comenzar", enfocando ya la Supercopa de España. "Tengo muchas ganas de comenzar y ya estoy entrenando aparte para empezar muy fuerte. Las expectativas son máximas. Tenemos enseguida la Supercopa de Europa y vamos a prepararla bien para ganar ese primer título", afirmó.

Carvajal, entusiasmado con los cinco títulos

Carvajal mostró máxima ambición antes de encarar una temporada en la que el Real Madrid aspira a cinco títulos. "Queremos ir a por todas también en la Liga, la Copa del Rey, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes. Aspiramos a todo, pero debemos tener los pies en la tierra porque es muy difícil y va a costar mucho conseguirlo".

Con Cristiano Ronaldo y Gareth Bale en una semifinal de la Eurocopa con Portugal y Gales, más Toni Kroos en otra con Alemania, el deseo de Carvajal es que alguno de sus compañeros acabe retomando el testigo de España como campeón. "Ojalá que alguno de mis compañeros pueda ganar la Eurocopa. Sabemos que algún madridista estará en la final por el enfrentamiento entre Portugal y Gales. Les deseo que lo disfruten porque vivir una Euro ha de ser muy bonito", dijo.

Sigue emocionado con 'La Décima'

Por último, expresó su emoción tras recordar éxitos con el Tour del Bernabéu. "He podido entrar en la historia del club al ganar dos Copas de Europa, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes". "Aquí me viene a la mente cada una de ellas y en especial cuando pitó el árbitro en Lisboa y cuando marcó Cristiano Ronaldo el penalti en Milán. Te emocionas un poco y sabes que no es fácil ganar. Formar parte de la historia del mejor club del mundo es para estar orgulloso", concluyó.