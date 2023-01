Carlo Ancelotti: "Este equipo sabe defender mejor que lo que hizo ante el Villarreal"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en la previa de la semifinal de la Supercopa de España ante el Valencia. El técnico italiano ha reconocido que le sorprendió que su equipo no firmara un buen partido ante el Villarreal porque las sensaciones en los entrenamientos eran buenas.

"Era previsible que no estuviesen a tope en este momento. Las señales en las sesiones han sido buenas, me sorprendió lo de Villarreal, mostró otra cara. Tenemos que volver a hacer las cosas bien, no digo a trabajar, porque no tenemos tiempo de trabajar. Este equipo sabe defender mejor que lo que hizo ante el Villarreal. Tenemos que defender bien. Tenemos que tener base más sólida de lo que hicimos ante el Villarreal", admitió Ancelotti.

"Esperemos volver a casa con otro título"

Respecto a la importancia de la Supercopa de España, el italiano admite que para el club es un objetivo claro el ganar títulos.

"Los títulos son importantes para el club. La del año pasado fue un título que nos dio mucha confianza para la temporada. Ojalá sea lo mismo en esta Supercopa. Esperemos volver a casa con otro título", indicó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid también aseguro que fue algo casual que por primera vez en la historia no hubiera ningún jugador español en el once inicial ante el Villarreal.

"Creo que ha sido casual, la matriz de este club son los españoles, está claro. El Madrid es universal, querido en todo el mundo. Los españoles los tenemos, en la cantera también, y es el club que más jugadores ha producido en la Liga. Es una casualidad", explicó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid también admitió que ha tenido problemas personales con Gattuso, técnico del Valencia, pero no quiso entrar a explicar lo ocurrido.

"Hemos pasado momentos muy bonitos, ganamos dos Champions. Después no siempre la relación fue buena, hemos tenido problemas personales, y no quiero hablar de ellos. De ese Milan han salido muchos entrenadores. Los equipos de Gattuso son muy intensos, tiene una identidad muy clara", aseguró Ancelotti.