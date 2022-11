Del Bosque: "Hay que ir a la Eurocopa sin ninguna pizca de temor"

Vicente del Bosque mostró su decepción por el partido de la Selección ante Georgia (0-1) en Getafe. El seleccionador analizó así la derrota: "No hemos jugado rematadamente mal, pero hemos sido incapaces de superar a una ordenada defensa".

Del Bosque cree que este resultado no cambia nada de cara a la Eurocopa, a la que hay que ir "sin ninguna pizca de temor". "Que no nos aflija este resultado. No podemos ir a la Eurocopa con ninguna duda".

El seleccionador afirma que toda la preparación va por buen camino. "Lo que hemos hecho hasta ahora no lo quita el partido de Georgia. No quiero ser pesimista. Que nos hagan un gol entra dentro de la posible, que no hayamos hecho uno nosotros es una decepción; nos faltaron soluciones y eso es lo preocupante".