Blanc: "El resultado es malo"

El entrenador del París Saint-Germain, Laurent Blanc, reconoció que el empate de su equipo contra el City es "malo", pero aseguró que todavía confía en poder clasificarse para semifinales de la Liga de Campeones.

"Hemos cometido muchos errores técnicos. Dos errores técnicos en la construcción han permitido al City marcar dos goles que son muy importantes en el exterior. Nuestro principal error es ese. A nivel de estadísticas hemos hecho el partido que buscábamos pero hemos cometido errores técnicos y eso puede deberse a la calidad del City", dijo.

"Hemos podido abrir el marcador, pero ellos se han adelantado. Nos hemos repuesto y en el segundo tiempo hemos dominado más, hemos marcado, pero hemos vuelto a cometer un error que nos penaliza", dijo. Blanc destacó, además, que en la vuelta no podrán contar con dos hombres clave, como son David Luiz y Blaise Matuidi, suspendidos por acumulación de tarjetas.

"La de hoy es una noche negativa hoy. Visto el partido, que sin ser buenos hemos dominado, hemos hecho más ocasiones, nos meten dos goles y perdemos dos jugadores importantes por suspensión. Es mucho en nuestra contra. Tenemos que sobreponernos a eso y hacer algo grande en Manchester. Creo que es posible", comentó.

"Nuestra filosofía no cambiará en Manchester. No creo que ellos salgan a mantener el resultado, eso puede darnos espacios, pero tenemos que ser más eficaces. Para ir más lejos en la competición hay que ser más eficientes", indicó.

¿Palito a Ibrahimovic?

Sobre Zlatan Ibrahimovic, Blanc afirmó que "ha pasado por todas las etapas". "Ha fallado un penalti y una gran ocasión que no mete. Parecía que no era su noche pero nos ha dado un gol. Podía haber sido una noche más positiva, no ha sido el caso. Pero no es la primera vez que nos meten goles en casa. Siempre nos meten. Pero hemos probado que nosotros también marcamos fuera. Creo que allí podemos repetir el partido de hoy pero con más eficacia. Pero va a ser muy complicado", indicó.