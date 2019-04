Benzema, tras ser sustituido: "Es cosa del entrenador, preguntarle a él"

El delantero francés Karim Benzema comienza a cansarse de ser siempre el elegido por Benítez como primer cambio en todos los partidos. El técnico madrileño lo volvió a hacer el Derbi ante el Atlético cuando el Real Madrid ganaba por 0-1, con un tanto precisamente de Benzema.

"Es una cosa del entrenador, estoy en el campo para ayudar a mis compañeros. Estoy tranquilo, tengo paciencia y voy a trabajar para que no me quite del campo. Lo hizo por el resultado para buscar más defensa", explicó Benzema al ser preguntado por el cambio.