Benzema toca balón y crece el optimismo en el Real Madrid a 5 días del duelo ante el PSG

La snowboarder catalana logró una histórica plata en los JJOO de Beijing 2022, la quinta presea que logra España en unos Juegos de Invierno en toda su historia. "Llevo muchos años trabajando por esto. Desde Turín, que ahí es cuando empecé a soñar... Me plantee eso y no he dejado de luchar hasta hoy y ahí seguiré", explicó Queralt Castellet.