Benzema, tras sus continuas sustituciones: "Es cosa del entrenador, preguntarle a él"

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, valoró de forma positiva el empate logrado ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, al afirmar que es "bueno" para su confianza y recordar el 4-0 encajado la pasada campaña. "Sabemos que con este rival si estamos atrás es muy difícil. Lo estuvimos en la segunda parte y no marcamos gol pero es un buen resultado contra el Atlético de Madrid porque tenemos el recuerdo del 4-0 del año pasado. Un 1-1 es bueno para nuestra confianza", aseguró en la zona mixta.

Benzema terminó hablando de su situación al ser sustituido cada partido por Rafa Benítez, lo que provocó un enfado visible en Liga de Campeones ante el Malmoe, que hoy controló en el Calderón. "Es una cosa del entrenador, estoy en el campo para ayudar a mis compañeros. Estoy tranquilo, tengo paciencia y voy a trabajar para que no me quite del campo. Lo hizo por el resultado para buscar más defensa", concluyó.