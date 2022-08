Benzema y Lewandowski, duelo por el Pichichi

En una Liga que se quedó sin el duelo estelar entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi y que no ha conseguido captar a Mbappé ni Haaland, Benzema y Lewandowski, dos futbolistas de 34 años, parecen destinados a protagonizar el duelo artillero de la temporada. Ambos ya han iniciado su particular lucha por el Pichichi: por ahora, el delantero polaco lleva cuatro en su casillero, mientras que el francés suma tres tantos y una asistencia.

El Barcelona goleó 4-0 al Real Valladolid con los goles de Ousmane Dembélé, Sergi Roberto y el doblete de Robert Lewandowski. Los de Xavi volvieron a demostrar que, esta temporada sí, tienen pólvora arriba. El polaco procedente del Bayern de Múnich lideró a los suyos en el Camp Nou y dejó, en el debut de Koundé como azulgrana, un remate de tacón escandaloso que acabó en el interior de las mallas.

Lewandowski confirmó así su idilio con el gol, pero también que es, al igual que Benzema, mucho más que un delantero centro. El polaco impone tanto a rivales y compañeros que hasta el árbitro le anotó un gol que no era suyo, sino de Joaquín en propia puerta. El Barça sigue creciendo con un delantero que le asegura goles y puntos al estar alimentado por dos puñales como Dembélé y Raphinha en los extremos y sostenido por el mediocampo de la selección española.

Benzema responde a Lewy

El Real Madrid, por su parte, ganó 1-3 al Espanyol en la tercera jornada liguera. Fue una victoria típicamente madridista, con un tanto de Karim en el minuto 88. Poco después, el propio galo puso la puntilla en el RCDE Stadium en el descuento con una falta en la frontal. El vigente campeón de Liga ha ganado los tres partidos, el único junto al Real Betis, y por ahora no acusa la marcha de Casemiro.

En Cornellà, el equipo se apoyó en la verticalidad de jóvenes como Tchouaméni y Camavinga, amén del habitual despliegue goleador de Vinicius y Benzema en punta. Rodrygo buscó al galo con un envío mágico y Benzema mandó a la red el 1-2 cuando todo apuntaba a un empate. El francés apenas salía del fuera de juego en una noche gris, pero finalmente acudió a su cita con el gol... y el doblete. El portero Lecomte fue expulsado en el descuento por una patada a Ceballos y la falta en la frontal la materializó Karim.

El flamante mejor jugador de Europa para la UEFA, que quizá no está firmando el mejor inicio de temporada posible, recordaba así a 'Lewy' que la carrera por el Pichichi no va a ser ningún paseo. Dos veteranos que, como los vinos, mejoran con el tiempo y que son, no hay duda y llevamos apenas tres jornadas, los futbolistas más determinantes de la liga española.