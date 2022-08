El Barça inscribe a Koundé en La Liga

El Barça ha conseguido el objetivo que perseguía en los últimos días: inscribir a Koundé. El central francés procedente del Sevilla era el único fichaje del mercado estival que quedaba sin inscribir en el equipo de Xavi Hernández.

Tal y como consta en el registro de La Liga, Koundé ya puede participar en los partidos de La Liga y podría debutar este domingo contra el Valladolid. Xavi ha reiterado en muchas ocasiones que inscribir al francés era una prioridad ya que, además, espera que Piqué asuma en esta temporada un nuevo rol.

De esta manera, el club azulgrana ha hecho los movimientos necesarios que le exigía La Liga para liberar masa salarial y que la inscripción fuese aceptada. De este modo, Koundé ya es jugador oficial de Barcelona y no podrá activar la cláusula de su contrato que le permitía abandonar el club si no era inscrito antes del 31 de agosto.

Esta mañana en su rueda de prensa, Xavi Hernández aseguraba que eran "optimistas". No obstante, en el club siguen haciendo números para poder dar salida a jugadores como Memphis o Aubameyang, aunque el escenario de que finalmente permanezcan en el club no está descartado. La plantilla del Barça no está cerrada en las oficinas se trabaja por buscar un perfil de lateral derecho, aunque por otro lado la llegada de Bernardo Silva es prácticamente imposible.

Koundé es el último inscrito de los fichajes del Barcelona de este verano después de Lewandowski, Kessié, Raphinha y Christensen.