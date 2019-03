Benítez: "Cristiano es tan competitivo como Di Stéfano o Raúl"

Rafa Bénitez, entrenador del Real Madrid, elogió en rueda de prensa la actitud de sus jugadores en este inicio de temporada y destacó el nivel competitivo de Cristiano Ronaldo, a la atura de dos leyendas del club como Di Stéfano y Raúl, según el técnico madrileño.

"No tuve la suerte de ver a Di Stéfano en directo, pero me han hablado de él. Raúl también era muy competitivo. Cristiano es muy similar a los dos. Es un excelente jugador, uno de los mejores de lo que he entrenado. Ahora mismo para mi es el mejor del mundo.", explicó Benítez.

Sobre el buen nivel defensivo del equipo, que aún no ha recibido gol en los tres primeros partidos de la temporada, Benítez aseguró que la clave está en la "muy buena" actitud de los jugadores.

"Creo que la clave es la actitud de los jugadores. Son ellos los que deciden y solucionan los problemas. Su actitud, que es muy buena, es la que hace que el equipo defienda mejor Nosotrros solo les damos unas pautas.

Benítez también analizó a su rival de este martes, el Shakthar: "El Shakhtar es un gran equipo, con un entrenador con experiencia y que siempre saca rendimiento de sus jugadores. Creo que va a ser un equipo bastante complicado si no estamos centrados".

Benítez aseguró que seguirá introduciendo rotaciones en el equipo, ya que a su juicio es la mejor forma de aprovechar la calidad de la plantilla.

El técnico madrileño no quiso adelantar si dichas rotaciones se van a extender a la portería: "Todavía no he hablado con los porteros por lo que no puedo adelantar nada. Mañana decidimos y a partir de ahí ya empezareis a especular".

Por último, Benítez aseguró no estar presionado por ganar la Champions.

"Siento presión por ganar cada partido. La Liga me gusta mucho y también la Copa. Afronto cada partido con la idea de ganarlo. Yo estaría satisfecho si el equipo gana junto a Cristiano", concluyó Benítez.