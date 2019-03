El Barcelona se proclama campeón de Liga tras ganar al Granada con 'hat-trick' de Suárez

No hubo nervios. No hubo tensión. No hubo que esperar hasta el último minuto ni al descuento. No hubo repetición de las Ligas de Tenerife en sentido inverso. El Barcelona no se andó con chiquitas ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes y le bastó con un 'hat trick' de Luis Suárez en la primera mitad para finiquitar el partido y para volver a levantar la Liga. La victoria del Real Madrid en Riazor tan solo sirvió a los blancos para amarrar el segundo puesto de la clasificación.

Fue duro, pues el Granada no salió precisamente a andar en su feudo ni a hacer pasillo alguno al Barça por más que se haya especulado desde diversos lugares. Primer minuto y primera patada en el tobillo a Neymar que a punto estuvo de dejar K.O. al brasileño. Y segundo minuto y a punto estuvo Piqué de perforar las redes de un bien colocado, atento y ágil Andrés Fernández. El murciano sacó bajo la línea el cabezazo de Piqué para salvar a los suyos. Y para dar emoción al título.

Emoción que subió cuando Cristiano anotó el primero en Riazor. Y que siguió subiendo cuando los azulgranas parecían no hacerse con el truco legal de dejar el césped alto y seco para que el cuero ruede a menor velocidad por el verde. Espada de doble filo eso sí, pues el Granada sufrió en sus propias carnes su triquiñuela y al final terminaría por volverse en su contra... para felicidad del Barcelona.

El equipo de Luis Enrique empezó a cantar el alirón en el 22, cuando Luis Suárez remachó a la red un pase de la muerte de Jordi Alba, y cerró la Liga cuando el propio jugador uruguayo mandó dentro un enorme envió sobre la línea de Dani Alves. Alegría total y absoluta, con el título en el bolsillo y con el '9' azulgrana asegurándose el Pichihi y la Bota de Oro de la temporada 2015-16.

La segunda parte apenas existió. El Granada apenas inquietó una vez a Ter Stegen y el Barça tuvo el control total de la situación. Los de Luis Enrique eso sí buscaron el tercero, el tercer gol de Luis Suárez para ser más exactos. Pasados 40 minutos, y sin noticias de Riazor y de un Cristiano que en el descanso se quedó en el banquillo, el charrúa volvió a batir a Andrés Fernández para celebrar un nuevo 'hat trick' y su triplete particular con Pichihi, Bota de Oro y Liga. Dos lleva ya en España.