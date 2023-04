Barcelona - Girona: Resultado, resumen y goles del partido de LaLiga, en directo (0-0)

Hay que recordar que el equipo de Xavi Hernández no cuenta ni con Dembélé, ni Pedri, ni Christensen ni De Jong. Cuatro bajas muy sensibles y cuatro titulares que se encuentran lesionados, aunque el Barça ha sacado partidos adelante sin ellos. Pero en el juego se nota su ausencia. Por parte del Girona, no estarán Ibra Kebé, Yangel Herrera, Callens y Joel Roca por lesión, mientras que Reinier no estará por sanción.