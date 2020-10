El Barcelona empata con el Alavés y encadena cuatro partidos sin ganar en Liga

El Barcelona salió con todo en ataque. Messi, Ansu Fati, Griezmann y Dembélé saltaron al césped de Medizorroza en el once inicial de Koeman. Pero los culés no entraron del todo bien al partido. Aunque dominaban la posesión, no creaban peligro a un Alavés que se sentía cómodo en los primeros minutos.

El Barça se fue haciendo dueño del partido, pero cuando mejor estaban jugando regalaron un gol. Una falta de entendimiento entre Piqué y Neto y un gran error de este último propiciaron el primer gol del partido. El Alavés se iba al descanso por delante en el marcador.

Tras la reanudación el Barça apretó. Los de Koeman metieron dos marchas más y fueron a por el empate, aunque sin estar acertados en el último pase. A media hora del final el Alavés de quedó con un jugador menos por doble amarilla, y en la siguiente jugada los culés empataban por medio de Griezmann.

El partido se ponía cuesta abajo para el Barça, que no iba a ser capaz de hacer el gol de la victoria, aunque no dejó de intentarlo. Los culés se dejan otros dos puntos en la lucha por la el título y encadenan su cuarto partido consecutivo sin ganar en Liga.