El Deportivo empata y sorprende al Barça en el Camp Nou

El FC Barcelona dejó escapar este sábado dos puntos importantísimos para asentarse en el liderato tras empatar en los compases finales frente al RC Deportivo en el Camp Nou (2-2) en la decimoquinta jornada de la Liga BBVA, en un duelo en el que los goles de los coruñeses Lucas Pérez y Alex Bergantiños mantienen en Europa a los de Víctor Sánchez del Amo.

El conjunto azulgrana recibía al RC Deportivo en el último compromiso antes del Mundial de Clubes de Japón con la baja de uno de sus estandartes, Neymar. El brasileño sufrió una lesión fibrilar en el aductor de la pierna izquierda que, previsiblemente, lo tendrá apartado hasta una posible final del Mundial de Clubes. Una baja que pareció afectar más de lo previsto a los culés.

Luis Enrique no quiso arriesgar ante un Depor que está siendo una de las revelaciones de esta Liga, y alineó su once de gala, con la única novedad de Sandro por el brasileño. Pero, ni siquiera así, el conjunto culé logró ser claramente superior al equipo blanquiazul durante la primera mitad. Los de Víctor Sánchez pusieron en serios aprietos a los barcelonistas e, incluso, estuvieron a punto de adelantarse en el marcador a los quince minutos de partido en un mano a mano de Lucas con Claudio Bravo.

Leo Messi abrió la lata

De hecho, no fue hasta pocos minutos antes del descanso cuando los locales se pusieron por delante, gracias a un auténtico golazo de falta de Messi (min.39), un magistral lanzamiento con rosca que se coló por la escuadra ante el que el guardameta Germán Lux no pudo hacer nada. Luis Suárez, desde la frontal, e Iniesta buscaron hacer la distancia mayor, pero el 1-0 se mantuvo en el marcador al descanso.

La segunda mitad fue un continuo vaivén de ocasiones. En el conjunto blaugrana, Luis Suárez fue un auténtico quebradero de cabeza para los zagueros herculinos, y bien pudo hacer el 2-0 a los diez minutos de la reanudación, de no haber sido porque el árbitro vio cómo el uruguayo remató en claro fuera de juego. Como también pudo hacerlo en el minuto 74 si el colegiado no hubiera pitado otro fuera de juego, que esta vez no pareció.

Tuvo que ser Rakitic el que diera una momentánea tranquilidad al Barcelona poniendo el segundo de la tarde y de su equipo. El croata, que había sido nombrado mejor deportista de su país este sábado, se sacó un precioso latigazo desde la frontal del área imparable para Lux (min.62), para hacer su primer tanto en Liga esta temporada y romper con una racha en la que los últimos 30 goles del Barcelona los había marcado la 'MSN'.

El Depor lo intentó y encontró premio

Lejos de venirse abajo, un Deportivo que se llenó de ilusión logró dos tantos para poner las tablas en el marcador y seguir soñando con la competición europea. Lucas Pérez, que había visto cómo le anulaban un tanto apenas dos minutos antes, hizo el primero para recortar distancias en el marcador (min.77). El delantero gallego sumó así su sexta jornada consecutiva anotando.

A cinco minutos para el final, Alex Bergantiños puso el empate en el luminoso para rescatar un punto de oro para los suyos. Así las cosas, el conjunto barcelonés se mantiene primero con 35 puntos, a falta de que juegue mañana el Atlético frente al Athletic, mientras que el conjunto gallego se mantiene sexto, con 23.