Araújo contesta a la dura crítica de su compañero Gündogan: "Me voy a guardar lo que pienso..."

El Barça vuelve a las andadas, ya sea por una u otra razón. El equipo de Xavi se pegó otro batacazo en Champions el pasado martes tras encajar una dolorosa eliminación ante el PSG (1-4) y decir adiós al único título que dependía de ellos. Para colmo, su máximo rival tomó el Etihad la pasada noche y accedió de nuevo a semifinales, y si eso no era suficiente, el vestuario, que estaba más unido que nunca tras unas semanas de buenos resultados, parece estar ahora dividido tras las palabras de Gündogan sobre Araújo.

Pues bien, el central uruguayo, que fue expulsado por roja directa en el minuto 29 dejando a merced a su equipo durante el resto del partido, ha 'contestado' a su compañero de equipo en un evento en Barcelona este jueves por la mañana.

"Tengo códigos y valores que hay que respetar"

"¿Las palabras de Gündogan? Prefiero guardarme lo que pienso... Tengo códigos y valores que hay que respetar", dijo Ronald antes de arrancar varios aplausos entre los allí presentes. No quiso decir nada pero lo dijo todo, el defensa de 25 años dejó caer su total disconformidad con las palabras de su compañero, el cual criticó su acción ante Barcola que dejó al conjunto culé con 10.

"La acción de Araújo... tienes que tener claro que llegas al balón, si no darle la oportunidad a nuestro portero"

"En ese tipo de jugadas, tienes que tener claro que llegarás al balón. Si no, darle la oportunidad a nuestro portero. Tantos minutos con diez, te mata", explicó el ex del City tras caer eliminado ante el PSG. No es la primera vez que Ilkay se dirige públicamente hacia su propio vestuario, ya en la primera vuelta mostró su enfado tras la derrota ante el Real Madrid (1-2) en el Clásico de Liga del Camp Nou: "Me gustaría ver más enfado y decepción en el vestuario", explicó el goleador culé de ese partido que terminaron remontando los blancos con un doblete de Bellingham.

Xavi da 'descanso' a sus jugadores de cara al Clásico

El técnico azulgrana, Xavi Hernández, decidió suspender el entrenamiento de este jueves ante el ambiente enrarecido en el vestuario y permitió un día libre a sus jugadores para que desconectaran del mazazo de la Champions y se preparen de cara al Clásico liguero de este domingo en el Santiago Bernabéu. Los culés visita el feudo madridista con ocho puntos menos que el Madrid y con la obligación de ganar si quieren seguir optando al título, una derrota sería definitiva y sería la puntilla a una temporada para olvidar en Can Barça.

Los de Carlo Ancelotti viven una situación completamente diferente, con un título en la mochila (Supercopa de España), rozando su 36º Liga y ya en semifinales de la Champions League, donde se verán las caras contra el Bayern de Múnich. PSG y Dortmund protagonizarán la otra eliminatoria de semis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com