André Gomes: "Elegí al Barcelona porque es lo mejor para mí y mi crecimiento"

El centrocampista portugués André Gomes reconoció que era "un honor" vestir la camiseta del FC Barcelona y que siempre tuvo "muy claro" que el conjunto catalán era su prioridad porque "se asemeja más" a su "personalidad y filosofía", al tiempo que no le preocupa la competitividad en el centro del campo porque su deseo es "aprender".

"Es un honor vestir esta camiseta y se cumple un sueño mío y de mi familia. Si tenía que elegir por el que creo que es el mejor para mí y mi crecimiento, seguramente no me equivoqué, lo tenía muy claro", expresó André Gomes en su rueda de prensa de presentación.

En este sentido, consideró un "tema más personal" su decisión por el club azulgrana y no por el Real Madrid. "Cada uno tiene su personalidad y el que se asemeja mas a la mía es el Barcelona. En cuanto apareció, no había mucho más que decidir, era el Barca y punto. Tiene que ver con mi filosofía y eso es lo más importante para un jugador", reiteró.

"Todos sabemos que son grandísimos jugadores, puedo jugar con Cristiano en la selección y ahora disfrutar de Messi, es un honor para mí poder jugar con los dos, cada uno con su estilo, pero ahora es más importante ya que no estoy con la selección disfrutar de Messi y del club y de otro 'crack' como Iniesta", prosiguió preguntado por la comparativa entre su compatriota y el argentino.

Para el ex del Valencia, sus nuevos compañeros son todos jugadores que le servirán "de referencia" y que "la mentalidad, filosofía y forma de jugar" de su nuevo equipo encaja perfectamente con él. "Fue muy sencillo de decidir", remarcó el luso.

El centrocampista subrayó que la "competitividad no es un problema", pese a que sabe que en el centro del campo culé hay mucha y buena.

"Lo más importante es aprender y disfrutar. Hay muchos jugadores en el centro del campo y todos son grandísimos, pero quiero seguir creciendo y aprender y tener jugadores como referencia", comentó.

"Tengo 22 años y tiempo para hacerme mucho mejor jugador y eso es lo que espero, trabajar bien y adaptarme a lo que haga falta, aunque sé que no es fácil y convencer de que puedo aportar algo más", agregó al respecto, dejando claro que lo "más importante es lo que pida el entrenador" y que será "importante" adaptarse "pronto" para demostrar sus "capacidades", aclarando que le es "un poco indiferente" su posición en el campo.

Gomes, cuyo deseo es "terminar la temporada ganando todas las competiciones", confesó que ha tenido la "posibilidad de hablar" con Luis Enrique Martínez. "Estaba muy contento y me pidió trabajo", aseguró.

Sobre la posibilidad de jugar con la 'MSN', también se mostró "muy contento, como con otros que son 'cracks'", entre los que siempre destacó a Iniesta. "No conozco a nadie que no disfrute de él", se sinceró.

Finalmente, preguntado por la cláusula que tiene en el caso de ser finalista o ganador del 'Balón de Oro', el portugués fue claro.

"Ese tipo de cosas viene después y no me da ni más ni menos confianza, me la da la gente que ha querido que esté aquí. El 'Balón de Oro' no es una obsesión y hay jugadores muy, muy buenos como Iniesta que no lo ganó. Tengo mucho tiempo por delante y cosas para vivir y disfrutar", zanjó.