Ancelotti: "El racismo es un problema de la sociedad, no de Vinícius"

Carlo Ancelotti ha lamentado que el brasileño Vinícius Junior sufra actos racistas que no deberían permitirse. El técnico del Real Madrid ha exculpado a LaLiga y a cualquier organismo que pueda sancionar insultos, asegurando que el problema es más profundo y "es de la sociedad".

"No tengo que hablar con Vinícius porque es bastante claro, no puedo hablar de un tema que para mí no tiene que existir como el racismo y la xenofobia. Es bastante claro y nos equivocamos al aplicarlo a Vinícius porque es un problema de la sociedad que no tiene que existir. La tolerancia tiene que ser cero en este sentido", denunció el italiano en rueda de prensa.

Para Ancelotti, los esfuerzos que se hagan desde la competición dirigida por Javier Tebas con sanciones duras a insultos racistas, así como otras medidas, se quedan cortos ante la realidad de un problema instalado en la educación de la sociedad: "No tiene que ser un problema de LaLiga y sanciones, es un problema general, cultural de una sociedad que para mí personalmente no tiene la educación que tiene que tener y ya está. No focalizaré este tema tan importante en Vinícius, LaLiga o sanciones, tenemos que enfocar algo más grande. El tema de racismo es muy serio, igual que la xenofobia".

"LaLiga sigue sin hacer nada"

Vinícius volvió a denunciar a través de sus redes sociales los cánticos racistas de los que fue víctima este viernes tras ser sustituido en el Valladolid - Real Madrid. El jugador brasileño denunció en sus redes sociales lo ocurrido en el José Zorrilla mediante una historia en Instagram en la que aparece saludando a un recogepelotas.

"Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo al mejor club del mundo de cerca y LaLiga sigue sin hacer nada... Seguiré con la cabeza alta y celebrando mis victorias y las del Real Madrid. Al final, la culpa es mía", lamentó Vini.

La Liga, por su parte, ha querido contestar y emitir un comunicado en referencia a los insultos racistas hacia el jugador del Real Madrid: "LaLiga, ante los comentarios del jugador del Real Madrid ‘Vinicius Jr’, declara que ningún discurso de odio tiene cabida en LaLiga. Se está investigando el partido de anoche y se trabajará con clubes, RFEF y autoridades competentes para identificar y perseguir a cualquier culpable. Son múltiples las acciones de los últimos años, proyectos de formación y prevención y denuncias interpuestas; ante la justicia y Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, entre otras. LaLiga de la mano de los clubes, lleva años luchando y liderando la batalla contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte".

Además, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha querido pronunciarse en su cuenta personal de Twitter: "En LaLiga llevamos años luchando contra el racismo, Vinicius Jr es muy desafortunado, injusto y no es cierto publicar que LaLiga no hace nada contra el racismo, infórmate mejor. Estamos a tu disposición para que todos juntos vayamos en la misma dirección", dejó claro Tebas.

El extremo madridista también tuvo que sufrir cánticos similares en el último derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid en los aledaños del Metropolitano. "Vinicius eres un mono", le gritó un grupo de aficionados rojiblancos.