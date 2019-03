Ancelotti: "No estoy en el Bayern para hacer una revolución"

El nuevo entrenador del Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, dijo este lunes que no ha había venido al club bávaro a hacer una revolución tras la era de Pep Guardiola y dio a entender que habrá una continuidad en el estilo de juego. "No estoy aquí para hacer una revolución. El trabajo de Guardiola fue fantástico y quiero continuar con él", dijo Ancelotti en su primera conferencia de prensa como entrenador del Bayern.

"El Bayern es uno de los mejores equipos del mundo. Tiene una gran tradición y quiero seguir en esa línea. Sé que el estilo del Bayern es el fútbol ofensivo y yo amo el fútbol ofensivo", agregó. La presentación de Ancelotti empezó hoy con la presentación de un vídeo en la que Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic hablaban de la experiencia que habían tenido al trabajar en el pasado bajo las órdenes del preparador italiano.

Rummenigge alaba a 'Carletto'

"Creo que es el entrenador adecuado en el momento adecuado", dijo luego el presidente del Consejo Directivo del Bayern, Karlheinz Rummenigge, antes de darle la palabra a Ancelotti. Ancelotti empezó con una breve introducción en alemán después de la cual prometió mejorar para luego advertir que de momento era mejor que las preguntas y las respuestas fuesen en inglés o en italiano.

El entrenador reiteró que de momento no veía necesidad de hacer nuevos fichajes pero no los descartó por completo y recordó que el mercado sigue abierto hasta el 31 de agosto. "Creo que la plantilla es buena. No he hablado con el club de nuevos fichajes pero el mercado está abierto hasta el 31 de agosto y todavía pueden pasar cosas. Sin embargo lo que quiero es trabajar con los jugadores que ya están aquí", dijo.

Acostumbrado a la presión

Con respecto a la presión que existe en el Bayern para ganar títulos, Ancelotti dijo que estaba acostumbrado a ella. "He tenido la suerte de trabajar en clubes de elite donde siempre hay que ganar títulos. No siento mucho la presión, estoy acostumbrado a ella", dijo.

La meta es luchar por todas las competiciones y Ancelotti admitió que a principio de temporada no puede decir que sea suficiente llegar a semifinales de la Liga de Campeones aunque recordó que son muchos clubes los que aspiran a ganar esa competición y que no será fácil lograrlo. "Un entrenador puede controlarlo todo salvo el resultado", dijo.