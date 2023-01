Ancelotti: "Creo que el fútbol necesita a alguien como Vinicius"

Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, salió una vez más en defensa de Vinicius en la previa del partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El italiano cree que el fútbol necesita a jugadores como el brasileño y aseguró que no teme que puedan lesionar al brasileño.

"No. Nosotros pensamos en el jugador y tiene un físico espectacular. La mentalidad, para él, es algo clave. Debemos protegerlo. Yo creo que el fútbol necesita a alguien como Vinicius. Lo veo motivado, concentrado. No se queja", resumió Ancelotti.

Una de las grandes dudas para el duelo ante el Atlético de Madrid es si Ancelotti repetirá con Camavinga, Asensio y Ceballos en la medular o dará la titularidad a Modric y Kroos. Ancelotti aseguró que tanto el alemán como el croata entendería perfectamente ser suplente este jueves.

"Es un momento de transición en el equipo"

"Son profesionales y entienden la calidad que atesora esta plantilla. No necesito explicar mis decisiones. Hablamos a principio de temporada de este tema: es un momento de transición en el equipo y todo el mundo debe entenderlo. Demando comprensión en los veteranos y paciencia en los jóvenes. Esa es la teoría que nos ha llevado al éxito", explicó Ancelotti.

El preparado italiano dejó claro que Modric y Kroos pueden jugar juntos y que seguirán teniendo un papel determinante en el equipo.

"Claro que pueden jugar juntos. Están aportando en esta temporada y han sido determinantes. Lo seguirán siendo", analizó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid no quiso adelantar cuál será su apuesta para el centro del campo y aseguró que no sería injusto si Ceballos, Camavinga y Asensio no son titulares en el centro del campo.

"No. Son una opción para el partido, pero la exigencia de la temporada es alta. Y la calidad de la plantilla, enorme. Mañana jugará el mejor equipo", indicó Ancelotti.

"Puede ser, en teoría somos favoritos, sí..."

Respecto al duelo ante el Atlético, Ancelotti no rehuyó el papel de favoritos al jugar la eliminatoria en el Santiago Bernabéu.

"Puede ser, en teoría somos favoritos, sí. Pero somos un equipo que también juega muy bien fuera. Nuestra ilusión por volver a casa tras dos meses nos va a ayudar, eso está claro. Jugar con el apoyo de nuestra afición siempre es clave. Volver al Bernabéu es algo especial", admitió Ancelotti.

También aseguró que no están más o menos motivados por la posibilidad de poder eliminar al Atlético de Madrid.

"No pensamos en eso. Es una oportunidad importante, nada más. Es un gran rival y ganar al Atlético cuesta. Lo que puedo decir es que no es un partido más, es especial. Ellos están mejorando, su último partido fue muy bueno y será entretenido", afirmó Ancelotti.

El entrenador de Real Madrid también adelantó que David Alaba está disponible para el partido, no así Tchouaméni, Carvajal y Lucas Vázquez.

"Alaba está disponible y Hazard, también; pero a Tchouaméni aún le faltan entrenamientos. Carvajal y Lucas también están fuera. Con ellos, poco a poco", concluyó Carlo Ancelotti.