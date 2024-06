Ana Peleteiro alerta sobre "una corriente fascista que está cogiendo mucho poder"

A poco menos de un mes de que arranquen los Juegos Olímpicos de París, Ana Peleteiro sigue soñando con colgarse el oro olímpico en París. La gallega, que se acaba de proclamar campeona de Europa en Roma, no solo está centrada en lo deportivo sino que también ha hablado sobre asuntos sociales y políticos de actualidad.

El racismo es algo que le afecta directamente: "En Europa hay una corriente fascista que está cogiendo mucho poder en los últimos años y creo que las personas que tenemos altavoz, como Mbappé el otro día o yo, deben de hablar para que la gente sea consciente de lo que hay", ha confesado la triplista en una entrevista a RTVE.

Asimismo, Peleteiro habla de los numerosos insultos racistas que ha recibido estos últimos meses, así como sus compañeros del equipo nacional de atletismo. No obstante, asegura que a ella no le afectan: "A mí no me puede afectar lo que diga un ignorante". Eso sí, pide una ley que pene "de forma más radical" ese tipo de insultos.

"En España hay racismo"

La gallega se muestra contundente a la hora de hablar sobre el racismo en España: "He hablado a favor de mi país y a favor de los españoles. He dicho que aquí no hay racismo y me han dado un punto en la boca: pues mira, sí que lo hay. Yo lo he vivido en redes sociales. Lo que les enfadó es que éramos cinco negros y no una. Es como 'uy, uy, son muchos'".

Por ello, considera que este tipo de comportamientos deben ser penalizados y tener consecuencias. La atleta de triple salto, que consiguió el bronce en los Juegos de Tokio, también habla si siente presión por conseguir resultados: "Cuanta más presión o más foco se ponga sobre mí, mejor me irán las cosas".

En este sentido, la gallega es una de las deportistas con mayor recorrido a nivel mundial en cuanto a seguidores: "Me siento muy querida por todo el mundo, siento que la gente presta atención a todo lo que hago y es una motivación saber que la gente que no vaya a París estará apoyándome".

Sueña con el oro cada día

La atleta sueña con el oro olímpico este verano y la maternidad es su motor: "Desde el momento en que di a luz el 20 de diciembre tenía claro que quería ser campeona olímpica. Mentiría si no te dijese que cada día está eso en mi cabeza. Mucha gente ya me daba por retirada; he tenido una hija por cesárea, pero también he ganado en otras muchas cosas".

