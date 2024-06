Ana Peleteiro contesta a los racistas tras ganar el oro: "Como les gusta el himno de España..."

Ana Peleteiro, con 14,85 metros, se convirtió este domingo en campeona de Europa de triple salto en los Europeos de atletismo que se disputan en Roma. La española, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y en los últimos Mundiales de pista cubierta en Glasgow, se plantó en la final tras hacer los deberes en la ronda de la clasificación en su primer intento.

La gallega saltó 14,21, superó los 14,10 que se pedían de corte y renunció a los siguientes dos saltos.

En la final, sin la portuguesa Patricia Mamona, subcampeona olímpica en Tokio, ni la ucraniana Maryna Bej-Romanchuk, campeona de Europa hace dos años y subcampeona del mundo, Peleteiro avisó con un primer salto de 14,37 metros.

En el segundo subió ese registró hasta los 14,46 metros aunque la vigente reina europea en pista cubierta, la turca Tugba Danismaz, con 14,57, consiguió superarla y aguantar esa ventaja en el tercer salto.

Manos a la cabeza

Todo cambió en el cuarto salto, bajo la lluvia de Roma, cuando Ana Peleteiro concentró su mirada en la pista, miró al frente, inició la carrera y llegó hasta los 14,85 metros, llevándose las manos a la cabeza en señal de alegría antes de acercarse a la grada para abrazarse con su entrenador, el cubano Iván Pedroso, y su pareja, el también saltador francés Benjamin Compaoré.

En el quinto Ana Peleteiro hizo nulo, Danismaz 14,12 y la turca, que se quedó en 14,38 en el último, dio el triunfo a la española antes del último salto, que se quedó en 14,47.

La medalla de Peleteiro es la sexta de España en estos Europeos tras las platas de Paul McGrath (20 km marcha), Quique Llopis (110 vallas) y Mohamed Attaoui (800 metros) y los bronces de Marta García (5.000 metros) y el equipo femenino de medio maratón.

"¿Cómo ha quedado Carlos?"

Nada más llegar a la zona mixta, la deportista le preguntaba a los periodistas allí presentes qué había ocurrido en la final de Roland Garros con Carlos Alcaraz: "Oye, ¿Cómo ha quedado Carlos?". Tras enterarse de que el murciano había conquistado la tierra de París con su victoria ante Alexander Zverev, la atleta lo celebraba por todo lo alto: "¿Ganó? ¡Vamos hostias!".

Después de proclamarse campeona de Europa, Peleteiro también avisó de que en los próximos Juegos Olímpicos de París quiere superar la medalla de bronce y aseguró que se ve capaz de llegar a los 15 metros, marca con la que se ve medallista de oro en Francia.

"Estoy para llegar los 15 metros, pero me falta un poco. Pero lo que he soñado es como está ocurriendo. Si no salió hoy es porque no tenía que salir hoy. Estar hoy aquí es volver a rozar esa Ana, volver a ser competitiva...", dijo a los medios españoles en zona mixta.

"Con 15 metros soy medalla de oro. No quiero más bronces, bueno si me viene lo cojo pero quiero algo más, ya toca"

"Con 15 metros soy medalla de oro. No quiero más bronces, bueno si me viene lo cojo pero quiero algo más, ya toca", añadió.

Peleteiro desveló qué fue lo que le dio fuerzas para hacer su segunda mejor marca: "Necesitaba ver a mi niña, la vi en el cuarto salto y me salió. Me llenó de fuerza y sabía que lo tenía. Estaba teniendo un pequeño fallo técnico, me concentré mucho, visualicé y salió, pero no tenía ninguna duda".

"Todo va bien, 'tutto bene'. Pero si estuviera al 100% mi entrenador sería un matado. Estoy mejor que nunca, estoy entrenando mejor que nunca, más enfocada que nunca, tomando mejores decisiones que nunca y las cosas salen para quien las persigue", abundó.

Sobre esas decisiones, puntualizó que se refería "a la hora de delegar": "Antes de los Juegos dejaré a mi niña 3 semanas con mis padres para enfocarme, descansar, que no haya ningún virus... me pasó hace una semana uno y se lo pasé a mi marido. Es una decisión que sé que va a merecer la pena".

Comentarios racistas

Asimismo, comentó los comentarios racistas que sufrió en redes sociales: "Como les gusta el himno de España, mañana vamos a estar todos con la mano en el pecho y el 'lololo' sonará en todos los colores", apostilló.

