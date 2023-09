Montse Tomé, en su presentación oficial: "La mejor forma de proteger a Jennifer Hermoso era no convocarla"

Montse Tomé ya ha sido presentada como nueva entrenadora de la Selección Femenina de Fútbol. La ovetense de 41 años ha empezado recibiendo la camiseta oficial de la Selección con su nombre inscrito y más tarde hemos conocido al completo su equipo técnico/staff en esta nueva aventura de la exfutbolista al frente del banquillo español.

El staff de Montse

Javier Lerga será su segundo entrenador; Irene del Río, técnica auxiliar; Carlos Sánchez, preparador de guardametas; Blanca Romero, preparadora física; Rubén Jiménez y Kiko Meléndez, analistas, y Emilio González, psicólogo.

"Comienza una nueva etapa, que quede claro..."

Enseguida le ha tocado el turno de palabra a la seleccionadora para romper el hielo ante los periodistas: "Es un placer estar aquí, quiero agradecer al presidente y a su equipo por la confianza. He elegido a las 23 mejoras con las que podemos afrontar este torneo, comienza una etapa, que todos lo tengan claro, el contador empieza a cero".

P: ¿Ha hablado con las jugadoras?

R: "Sí, pero no voy a decir nada de la conversación porque es algo privado. Esta va a ser la lista definitiva, tengo toda la confianza en ellas y creo que mañana van a estar todas".

P: ¿Por qué no ha llamado a Jenni Hermoso?

R: "La mejor manera de proteger a Jennifer Hermoso era no llamarla a esta convocatoria, estoy con ella y la defiendo ante todo pero pensamos que lo mejor es que no venga".

P: ¿Por qué han cambiado de opinión algunas jugadoras?

R: "Todo lo que pasado en los últimos días ha sido una situación especial, la RFEF ha hablado con las jugadoras, las hemos escuchado y vamos a comunicarnos mucho con ellas en el futuro, queremos que estén a gusto".

Jorge Vilda...

"Llevo mucho tiempo a la sombra pero me siento bien, quiero trabajar, amo la profesión, disfruto mucho haciendo esto y estoy segura de que vamos a cambiar la Federación para hacerla mejor. Es verdad que he trabajado 5 años con Vilda pero yo no soy él, soy Montse Tomé, tengo mis valores, mis opiniones y una forma diferente de ver el fútbol...".

P: ¿Por qué aplaudió en la Asamblea?

"El día de la Asamblea no me sentí bien, no me siento parte de lo que pasó ese día, es verdad que aplaudí dos veces, una cuando Rubiales dijo 'todos somos campeones del mundo' y otra cuando me cuenta 'que voy a ejercer como directora técnica', después saqué el comunicado y ahí se mostró mi verdadera postura, defiendo y apoyo plenamente a Jennifer Hermoso".

La lista de 23 jugadoras

Montse Tomé ha llamado a 20 de las 39 internacionales que mostraron su disconformidad a la RFEF y dijeron que no iban a volver a jugar hasta que no hubiera más cambios en la Federación. También vuelven Mapi León, Laia Aleixandri, Amaiur Sarriegi, Lucía García y Patri Guijarro, que se negaron a ser seleccionables para el Mundial. Esta es la lista de las 23 jugadoras que estarán disponibles para Tomé en los dos próximos partidos de la Nations League.

Porteras: Misa Rodríguez, Cata Coll y Enith Salon.

Defensas: Irene Paredes, Laia Aleixandri, María Méndez, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle y María León.

Mediocentros: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira y Rosa Márquez.