Alexandre Pato llega cedido al Chelsea hasta final de temporada

El delantero internacional Alexandre Pato abandonará la disciplina del Corinthians y jugará cedido en el Chelsea inglés los próximos seis meses, según informaron hoy medios locales. El jugador brasileño, de 26 años, viajará esta misma noche a Londres para cerrar la transacción, de acuerdo con declaraciones del agente del exdelantero del Milan, Gilmar Veloz, citado por la cadena Sport TV.

De cerrarse finalmente el acuerdo, el Chelsea se haría cargo de la ficha íntegra del jugador, que termina contrato con el club paulista en diciembre de 2016. Pato, que tras despuntar en las filas del Internacional de Porto Alegre dio el salto a Europa para convertirse en la gran promesa de la escuadra milanista, volvió a Brasil en 2013 para jugar en el Corinthians, con la intención de recuperar su mejor nivel tras una serie de lesiones que habían lastrado su progresión.

Tras una primera temporada en el Corinthians, Pato recaló el año pasado en el Sao Paulo donde formó un ataque temible junto al veterano Luis Fabiano, que a la postre resultó determinante para que el equipo acabara cuarto en el campeonato local, conquistando así una plaza para la Copa Libertadores de este año.

Pese a su buena actuación a lo largo de 2015, que le llevó a ser el máximo goleador del equipo con 10 tantos, el Sao Paulo no pudo mantener al jugador en plantilla debido a su alto salario. Pato volvió entonces a la disciplina de un Corinthians que, tras proclamarse campeón de liga la temporada pasada, no contaba con él, lo que quedó claro al no llevarle a los Estados Unidos para participar en la pretemporada del equipo.

Desde la apertura del mercado de fichajes de invierno en Europa, el delantero mostró un gran interés en volver a jugar en el viejo continente, por lo que llegó a rechazar una suculenta oferta del Tianjin Quanjian chino. Pato, que ha sido internacional absoluto con la Canarinha, conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, y la de bronce en los de Pekín, en 2008.