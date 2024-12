Aficionados y accionistas del Valencia amenazan con vaciar Mestalla ante el Real Madrid: "No seremos cómplices"

La situación del Valencia es crítica, más crítica que nunca, tanto que una pequeña parte de la afición y de otros accionistas del club quieren "vaciar el estadio de Mestalla" el próximo 3 de enero ante el Real Madrid como símbolo de protesta.

Hoy empató ante el Alavés

El equipo valenciano volvió a no ganar un partido este domingo al empatar (2-2) ante el Alavés, rival directo, y hacerlo además en una de las últimas jugadas del partido (marcó Dani Gómez).

El grupo Libertad VCF quiere "vaciar Mestalla" ante el Madrid

La crisis institucional y deportiva es insostenible, tanto que el club che tuvo que suspender su Junta General Ordinaria de Accionistas de hace unos días a causa de las protestas de los accionistas en pleno estadio de Mestalla, y ahí es donde esta vez quiere 'actuar' el grupo Libertad VCF, los cuales se definen como una 'Asociación de accionistas del Valencia CF por su libertad y democratización. Así han detallado en redes sociales su intención de no acudir al estadio en el encuentro ante los merengues del próximo 3 de enero.

"Vaciemos Mestalla para denunciar su saqueo"

"No seremos cómplices de la muerte del Valencia C.F.

La situación del Valencia C.F. ha llegado a un punto crítico y terminal. Peter Lim y sus cómplices aquí en València han llevado a nuestro club a la ruina deportiva, económica y social. Como asociación comprometida con el futuro de nuestro equipo, no podemos mirar hacia otro lado. Es nuestra obligación histórica alzar la voz y actuar.

Por eso, convocamos un vaciado total de Mestalla el próximo 3 de enero, en el partido contra el Real Madrid.

No seremos cómplices de quienes están destruyendo nuestro club.

Porque aunque intenten victimizarse, no somos violentos y no toleramos que atropellen a los socios como lo hicieron en el intento fallido de Junta General de Accionistas el pasado jueves.

Porque queremos denunciar que Peter Lim, Lay Hoon, Javier Solís, Miguel Ángel Corona e Inmaculada Ibáñez son los responsables directos de esta agonía.

Porque detrás de esta destrucción están los sucios negocios que trajeron a Peter Lim y Jorge Mendes al Valencia C.F., con la complicidad de Javier Tebas y la RFEF.

Porque la liquidación del Valencia C.F. está ligada al pelotazo urbanístico de convertir Mestalla en torres de viviendas, avalado por el Ajuntament de València (María José Català) y la Generalitat Valenciana (Carlos Mazón), gobernados por el Partido Popular, y con la participación de otros partidos políticos, en beneficio del fondo Attilan, propiedad del yerno de Juan Roig, dueño de Mercadona.

No permitiremos que maten al Valencia C.F. por dinero.

Afición, esta lucha es desigual. Estamos solos. Pero no nos callaremos. Vaciemos Mestalla para denunciar su saqueo y mostrarles que no vamos a permitir que destruyan la identidad y el futuro de nuestro club para enriquecerse aún más. No seamos cómplices silenciosos. El próximo 3 de enero, por el Valencia C.F., por su historia y por intentar que tenga futuro, vaciemos Mestalla".

Todo apunta a que esta propuesta caerá en saco roto pero sí es posible que podamos ver sectores de la grada completamente vacíos.

El Valencia, en descenso

El Valencia, con 17 partidos jugados ocupa la penúltima posición de la tabla con solo 12 puntos sumados de los 51 disputados. Su última victoria liguera data de hace justo un mes ante el Betis en Mestalla (4-2). El próximo encuentro será ya en 2025 ante el Real Madrid el 3 de enero (duelo aplazado por los efectos de la DANA). Y ojo al calendario del equipo de Baraja, además del Madrid, después visitará al Sevilla en el Pizjuán, recibirá a la Real Sociedad y se enfrentará al Barça en Montjuic.

