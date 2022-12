Ferrer: "Este año ha sido el que mejor me lo he pasado"

David Ferrer, que afronta el torneo de Valencia tras conquistar la pasada semana su quinto título de la temporada, en Viena, aseguró que este año es en el que más se está divirtiendo.

"Estoy contento porque sigo estando entre los mejores del mundo y a día de hoy me divierto jugando al tenis. Este año ha sido el que mejor me lo he pasado tanto a nivel profesional como de equipo. Mientras esté ahí y tenga la ilusión para seguir entrenando, viajando y compitiendo, seguiré jugando", explicó.

Ferrer, que hizo estas declaraciones en un acto promocional de una marca de gafas que le patrocina, reconoció que llega a Valencia un poco cansado: "He tenido cuatro semanas muy intensas, pero ojalá siempre fuera así y tuviera este cansancio y esta alegría por haber conseguido otro título en mi carrera".

El jugador de Jávea apuntó que su principal objetivo durante toda la temporada es acabar entre los ocho primeros y jugar el Masters.

"El año ha sido y es muy bueno, aún quedan unos torneos y hay que intentar acabar lo mejor posible. El objetivo es estar entre los ocho mejores para jugar el Masters. Aún no estoy clasificado, pero voy por buen camino", subrayó.

Sobre el torneo de Valencia, que ha conquistado en tres ocasiones, señaló que "hay que ir paso a paso, estar tranquilo y afrontarlo lo mejor que pueda. El cuadro a nivel de torneo es buenísimo, para ser un 250 es uno de los más duros que hay".

Ferrer, que es copropietario del torneo junto a Juan Carlos Ferrero, entre otros socios, aceptó la dificultad que va a suponer mantener el torneo en Valencia el próximo año debido a los problemas económicos.

"Estamos en una situación nacional complicada y no es fácil, es lógico que cueste sacar un torneo adelante. Es una lástima porque ha sido espectacular todos los años que se ha hecho, el escenario es inmejorable, pero hay que aceptar que no siempre pueden salir bien las cosas", argumentó.

"Si el torneo no es rentable no tiene ningún sentido que se siga haciendo. No sé si habrá torneo próximo año, pasa por encontrar patrocinadores, que haya más ayudas a nivel global, pero a día de hoy no hay esa demanda para el torneo. No sé lo que pasará, pero a día de hoy es difícil que siga el torneo", agregó.

Preguntado por el estatus tenístico mundial y la ausencia de relevos a los grandes jugadores de los últimos años, el alicantino dijo en tono jocoso: "Se mantienen muchos del 'top ten' durante los últimos seis o siete año y eso es bueno para mí".

"Cuando tienes a jugadores como Federer, Nadal, Djokovoc o Murray es un 'boom' mundial a nivel tenístico que sigan ahí, pero seguro que saldrá gente joven que nos van a quitar el sitio porque es ley de vida", concluyó.