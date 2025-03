Un esquiador pierde un esquí en plena bajaba en el FWT Georgia Pro 2025 y logra detenerlo bajando a una sola pierna

Con unas buenas condiciones de nieve, el FWT 2025 celebró su cuarta prueba del año en Georgia, la penúltima cita antes del corte clasificatoria para el evento final en Suiza (Yeti Xtreme Verbier). El Tetnuldi Resort acogió, como ya hizo el año pasado, el Georgia Pro, tras descartarse Kaseb por condiciones inseguras para los riders. El canadiense Marcus Goguen se llevó el triunfo en la categoría masculina de esquí con una actuación casi perfecta y una bajada puntuada con 92,33 puntos.

El rider canadiense enlazó su segundo triunfo consecutivo, después de obtener la victoria en el Kicking Horse Golden BC Pro, y se afianza como el líder de la general (27.920 puntos), por delante de Martin Bender y Valentín Rainer. Al margen de las brutales maniobras y líneas de los esquiadores, una imagen de Ross Tester fue de las más comentadas. Y es que el esquiador estadounidense perdió un esquí tras ejecutar un gran 360 desde un cortado. El ganador del Baqueira Pro 2025 aún fue capaz de seguir bajando con un solo esquí e interceptar el esquí que había perdido tras esa maniobra.

Moga finaliza noveno y Núria Castán se sube al podio otra vez

Abel Moga fue noveno en el Georgia Pro tras el gran segundo puesto cosechado en Kicking Horse. El rider espaol de 24 años es séptimo en la general del FWT y tiene a su alcance meterse entre trece primeros de cara a la prueba final en Verbier.

Núria Castán fue la otra nota positiva para la representación española en el Georgia Pro 2025. La snowboarder española firmó su segundo podio del año, repitiendo el tercer puesto logrado en el Val Thorens Pro, y roza la clasificación directa para el Yeti Xtreme Verbier, ahora mismo es quinta con 16.075 puntos, a muy poca distancia de la canadiense Audrey Hebert (16.640 puntos).

"Me llevo un tercer puesto que no está mal para seguir mejorando. He querido jugar haciendo una línea inteligente, después de los resultados en las últimas paradas. Contenta con mi línea, me he dejado un salto al final pero ha sido de forma inteligente para llegar abajo sin caerme. Una línea sólida. Ahora ya estoy centrada en la próxima parada en Austria. ¡Así que a tope!", indicó Núria Castán.

La francesa Noémie Equy logró su segunda victoria de la temporada y reforzó su liderato en la general de snowboard femenino del FWT 2025. Michaela Davis-Meehan fue segunda y, como ya hemos señalado, Núria Castán completo el podio del Georgia Pro 2025.

Por su parte, el británico Cody Bramwell se llevó el triunfo en snowboard masculino con una línea en la que encadenó un gran backflip y un wind-lip 360. El suizo Liam Rivera fue segundo y el francés Victor de Le Rue, actual líder de la general, tercero.

