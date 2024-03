Núria Castán firma su segunda victoria en el FWT 2024 en Georgia

Núria Castán sigue haciendo historia en el Freeride World Tour 2024 y va camino de un título que sería histórico para el deporte español. La snowboarder catalana se apuntó su segunda victoria de la temporada en el FWT Georgia Pro y ya lidera el ranking femenino de snowboard con dos triunfos (Verbier Pro y Georgia Pro) tras tres pruebas disputadas.

Tras tocar la gloria en Verbier, el mismo lugar donde hace un año estuvo cerca de la tragedia después de ser engullida por una avalancha. Núria Castán fue la mejor en Khakhiani (Georgia) donde completó una bajada vertical y sin errores para imponerse a la canadiense Erin Sauve y a la francesa Anna Martínez. La catalana lidera la general por delante de Martínez y de la canadiense Sauve.

"Estaba nerviosa, pero creo que eso realmente me ayudó. Estoy orgullosa de mi línea. Hice algunos cambios que funcionaron y estoy contento con mi segunda victoria. Es un sueño liderar la categoría, especialmente después de terminar última en Kicking Horse. Llevo cuatro años compitiendo en el circuito y mi objetivo es ser campeona del mundo del FWT", explicó Núria Castán en declaraciones al FWT.

De la Rue, intratable con un pleno de triunfos

En la categoría masculina, Victor de la Rue firmó su tercera victoria en tres pruebas disputadas, lo que confirma al snowboarder francés como el principal candidato al título. El rider galo va lanzado a por el título con un 2024 simplemente perfecto.

Respecto a la competición en esquí, en la categoría masculina el triunfo fue para el canadiense Marcus Goguen, quien firmó un impresionante Cork 7 en plena bajada para imponerse en el Georgia Pro por delante del suizo Martin Bender y del alemán Max Hitzig, líder de la general.

"Es un sueño hecho realidad. He estado trabajando para lograrlo prácticamente toda mi vida. Todavía estoy en shock y no puedo creer que haya conseguido esa carrera. Lo recuperé después del 720 porque tenía mucha más velocidad de la esperada, así que me alegro de que haya funcionado", reconoció Marcus Goguen.

En la categoría femenina, la suiza Sybille Blanjean se llevó la victoria en el Georgia Pro, imponiéndose a la noruega Hedvig Wessel y a la estadounidense Lily Bradley.

Abel Moga y Magnin no pasan el corte del FWT 2024

Tras el Georgia Pro, el FWT 2024 establece el corte de la temporada y los riders que tendrán que pelear para clasificarse para el FWT 2025. Núria Castán ha logrado pasar el corte como primera clasificada en la categoría femenina de snowboard. Pero suerte para Abel Moga y Magnin, los dos esquiadores españoles, que han finalizado la temporada regular en los puestos 21 y 19, respectivamente. Ambos tendrán que acudir a las challenger series para seguir en el FWT la próxima temporada.

