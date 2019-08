Rubén Padilla asegura que les excluyen del Mundial "por motivos extradeportivos". Al remero le han cambiado el futuro deportivo por una decisión en los despachos de la Federación Española de Remo.

El deportista español ha visto cómo su sueño del Campeonato del Mundo y sus opciones de ir a los Juegos Olímpicos, se han desvanecido.

Alberto Chicote, indignado en redes sociales: "Os acordáis de la SELECCION ESPAÑOLA DE REMO cuando me contaron sus quejas en '¿Te lo vas a comer?' Pues no os perdáis lo que les ha ocurrido".

"Muchas veces el pescado huele fuerte, no está para comer. Los filetes saben ácidos", era una de las denuncias durante el programa. "No es raro que en el segundo entrenamiento haya problemsa de hipoglucemias, te dé una pájara y tengas que parar", relataban los remeros.

Jaime Lara quiere pensar que su exclusión no es consecuencia directa de esta denuncia: "Queremos pensar que no es así, pero no es por un tema deportivo".

Rubén Padilla así lo cree también: "La tendencia es que esto es una consecuencia de muchas quejas que hemos tenido", ha dicho en 'Espejo Público'. Sus entrenadores les apoyan para ir al Mundial, pero la Federación asegura que los criterios son "exclusivamente deportivos".