La surfista Nadia Erostarbe conquista el Ballito Pro 2025: "Estoy sin palabras"

A sus 25 años, Nadia Erostarbe se ha confirmado como el presente y el futuro del surf español. La surfista vasca, natural de Zarautz, ganó el pasado domingo el Ballito Pro 2025 en Durban (Sudáfrica), una prueba de la Challenger Series de la World Surf League. Una victoria que le permite ascender al quinto puesto del ranking y mantener intactas sus opciones para regresar al Championship Tour, donde compiten las mejores del mundo, la próxima temporada.

"Estoy sin palabras, ha sido una semana increíble, con amigos apoyándome aquí y olas potentes para la final. El 'European storm' está aquí", señaló Nadia Erostarbe tras su victoria.

La surfista vasca, que llegó a cuartos de final el pasado verano en los Juegos Olímpicos de París 2024, se impuso en la final a la portuguesa Yolanda Hopkins, imponiéndose con un total de 12,80 puntos.

Nadia Erostarbe ya había superado en las semifinales a la australiana Sally Fitzgibbons. A falta de tres pruebas (Huntington Beach, Ericeira y Saquarema), la surfista vasca es quinta en el ranking de la Challenger Series de la WLS y cuenta con opciones para meterse por méritos propios en el Championship Tour, la élite del surf mundial.

La próxima cita del calendario será el Lexus US Open of Surfing Presented by Pacifico. Si Nadia Erostarbe logra mantener, al menos, su quinta plaza tras las res últimas citas certificará su presencia en el Championship Tour 2026, algo que supondría un hito para el surf español.

