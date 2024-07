Cuánto cuesta ir a ver a España a la final de la Eurocopa 2024

Alegría entremezclada con nervios: sentimientos que se viven de cara a la final de Eurocopa 2024, donde España se verá las caras con el equipo que gane este miércoles la semifinal: o bien Inglaterra o bien Países Bajos. Un acontecimiento que nadie se quiere perder pero, ¿qué hay que hacer para verlo en directo? y sobre todo, ¿cuánto cuesta ir a ver a La Roja jugar la final?

Vuelos y alojamiento

La final tiene lugar en Berlín, en el estadio Olímpico a las 21:00 horas, por lo que en lo primero que se tiene que pensar es en coger un vuelo desde España. Un avión destino Berlín ya puede llegar a salirte por unos 1.000 euros.

Una vez que llegues a Berlín, es importante tener en cuenta que hay que alojarse en algún lado y que eso es una de las cosas que más gasto lleva. Un alojamiento en Berlín por noche no baja de los 250 euros.

¿Cuánto cuesta conseguir una entrada?

Pero el ir al lugar y alojarse no lo es todo, sino que es necesario conseguir la entrada para asistir a la final que enfrentará a España con el equipo que gane este miércoles. De manera oficial, las entradas para la Eurocopa 2024 se pueden comprar a través de la página oficial de la UEFA. Este miércoles comienza la venta de entradas en la web oficial pero, al aparecer España sin rival, no deja completar la compra del todo. No están disponibles aún y no se sabe cuántas pondrán a disposición de los aficionados.

Hay que tener en cuenta que las entradas de la Eurocopa, entre las que están la de la final, ya se pusieron en preventa entradas entre el 3 de octubre y el 26 de octubre del 2023.

La entrada más barata según indica la página web de UEFA, es la 'Fans First', que cuesta 95 euros. Los asientos a los que dan acceso estas entradas se encuentran en la parte baja de los fondos norte y sur del recinto. El resto de lugares rondan los precios de entre los 300 a los 500 y llegando a los 2.000 euros. Las de 300 también se encuentran en el fondo, pero en una parte más alta. Las más caras, de 2.000, son las más privilegiadas ya que cuentan con una visión de todo el campo de fútbol, además de situarse en la parte central.

El otro lado de la moneda es la preventa. Aquellos que ya compraron las entradas de la Eurocopa en la preventa y ahora las venden, pero con un precio mucho más elevado. De hecho, en páginas web de compra y venta, se llegan a ver estas entradas desde 300 hasta 3.000: esto si vamos a asientos de calidad normal. Sin escogemos asientos con mayor privilegio en la reventa, el precio puede situarse entre los 5.000 y los 10.000 euros. El más caro es el llamado asiento 'Skybox' que en reventa está en 250.000 euros.