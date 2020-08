Varios ciclistas salvan a un becerro de morir ahogado gracias a los mugidos de socorro de unas vacas en Galicia: "No podía salir"

Un ternero se ha salvado de morir ahogado gracias a un grupo de ciclistas de Salceda y O Poriño que se encontraban realizando una ruta en Galicia cuando oyeron el mugir de unas vacas.

Al acercarse, los ciclistas se encontraron con un becerro que había quedado atrapado en una presa y no podía salir. "Estaba nadando y no era capaz de salir, no tocaba el fondo y se iba a ahogar", asegura Jorge Rodríguez, uno de los ciclistas que se encontraba allí.

"Nosotros nos acercamos a ver qué pasaba", reconoce el ciclista. Tras varios numerosos intentos y más de media hora de rescate, uno de ellos tuvo una magnífica idea para vaciar la balsa donde se encontraba el animal y que este pudiera salir, y así fue.

"No sabíamos cuánta profundidad tenía la balsa para entrar dentro e intentar sacarlo. Un compañero descubrió cómo vaciar la balsa de agua. El ternero pegó un salto y fue capaz de salir", afirma Jorge.

No es la primera vez que un grupo de ciclistas salvan a un animal de morir en España. Sin duda, este grupo de deportistas no olvidará aquel día tan fácilmente, salían a hacer una ruta y terminaron salvando una vida.