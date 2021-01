Raúl Márquez, ciclista agredido en Gran Canaria: "No le incito, ni le golpeo"

El pasado sábado 23 de enero un ciclista era salvajemente agredido por un conductor. Todo ocurrió en Gran Canaria, en concreto, en mitad de la carretera que va de Santa Lucía de Tirajana a Ayacata.

En el vídeo que se ha hecho público en las redes sociales se ve como el conductor, tras un intercambio dialéctico con el ciclista, termina por propinarle un puñetazo que manda al ciclista al suelo.

El nombre del ciclista agredido es Raúl Márquez y ha hablado con Jugones sobre lo ocurrido.

"No le incito, ni le golpeo ni nada. Me di cuenta de que esto se iba a hacer público y llame a mi familia a la que no le había dicho nada para que no se preocupara. Dentro de malo estoy bastante bien", ha explicado Raúl.

Al parecer todo ocurrió tras un adelantamiento, como el propio Raúl ha explicado.

"Un vehículo adelantó de forma bastante peligrosa. En el siguiente cruce el conductor me dice que si le estoy persiguiendo. Yo le digo que en el adelantamiento casi tira a mi compañero. Se baja del coche me empuja y me caigo", indica el ciclista.

El rostro de Raúl deja bien a las claras la agresión que sufrió y presenta un llamativo moratón en un ojo. Raúl ha denunciado ante la Policía Nacional lo ocurrido.