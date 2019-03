Froome, tras su caída: "Esto demuestra que el Tour no se gana hasta el final"

"No tengo gran cosa", aseguró el británico Chris Froome tras haber sufrido una caída en la décimo novena etapa del Tour de Francia, una desventura que "demuestra que el Tour no se gana hasta el final". "Quería estar alante para evitar el máximo posible de problemas, pero he rodado sobre una raya pintada en la carretera y me he caído. Por suerte no ha sido gran cosa, pero me he alegrado de tener tanta ventaja con mis rivales en la general", señaló el ciclista del Sky.

Recuperó la bicicleta de Thomas

El británico subió al podium con una bolsa de hielo en su pierna derecha, aunque desde el equipo descartan que tenga una lesión grave, pese a lo que le controlarán esta noche. El ciclista no compareció ante los medios en la tradicional rueda de prensa del maillot amarillo y se limitó a responder a tres preguntas de la televisión oficial del Tour.

Froome cayó a falta de 12 kilómetros para la meta de Saint-Gervais, pudo ponerse en pie, recuperó la bicicleta de su compañero Geraint Thomas y limitó las pérdidas en la meta, por lo que conserva más de 4 minutos sobre sus perseguidores en la general.

Ensalza el compañerismo de Thomas

"Tengo la suerte de tener compañeros de equipo geniales, como Thomas, que me ha prestado su bici", dijo Froome, que a dos días para el final vivió el primer día difícil desde que comenzó el Tour. "Un día como hoy es la demostración de que el Tour no se termina hasta que no se supera la línea de meta de París. Mañana queda el último esfuerzo", indicó.