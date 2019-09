La Vuelta España está dejando numerosas anécdotas y sustos como el caso del paso por la Montonera de Escalona, en Toledo.

Allí una espectacular caída en el pelotón dio un susto a los ciclistas, por suerte todo quedó en eso, un mal momento.

Este accidente no ha sido el único, en la primera etapa de la vuelta un coche del equipo Euskadi Murias se estrelló contra una esquina a mucha velocidad. Afortunadamente, no había aficionados por la zona y no hubo heridos.