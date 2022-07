Enric Más, tras decir adiós al top 10 del Tour de Francia: "Tengo un miedo interno que cuesta superar"

Enric Más era la gran esperanza española de cara a este Tour de Francia y a falta de solo 3 etapas para que termine la ronda francesa las sensaciones que ha mostrado el mallorquín no han sido las mejores.

A pesar de que al principio estuvo entre los mejores y que este jueves se metió en la fuga para intentar buscar la victoria en la etapa reina del Tour, no han sido buenas semanas para el español, que a falta de 3 etapas para el final está a 16 minutos del 3º puesto y a 24 del líder, Vingegaard.

Este pasado jueves intentó por todos los medios conseguir la victoria de etapa e irse del Tour con un buen sabor de boca y lo que podría haberle dejado entre los 10 mejores en la general. Sin embargo, el mallorquín se quedó 'atrapado' en la bajada y perdió 2 minutos.

"He arrastrado este miedo durante todo el Tour"

"Desde la caída de Dauphiné tengo un miedo interno que me cuesta superar, y lo he arrastrado durante todo el Tour. He tenido tres caídas seguidas este año, y mi situación es debida a eso. Muscularmente te agarrotas con situaciones así", explicó Más tras finalizar la etapa.

En la bajada del Aubisque sufrió una caída el segundo clasificado, Tadej Pogacar, aunque se levantó enseguida de la bici para perseguir de nuevo al líder de la carrera, Vingegaard, que tuvo un precioso gesto al esperarle y no sacar más ventaja.

Sin duda, un ciclista profesional debe tener confianza a la hora de afrontar una bajada tan técnica y difícil como la del Aubisque sino los fantasmas del pasado pueden agarrotar los músculos. Enric Más sufrió de ese miedo este jueves pero es positivo de cara al futuro: "Vamos a esperar que para La Vuelta se solucione todo este tema. Tenemos que pasar este aprendizaje, este momento, aceptarlo", concluyó.