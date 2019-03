Aru: "Esta victoria la han logrado mis compañeros, no yo"

Fabio Aru ha dado un vuelco a la clasificación general tras la 20ª etapa de la Vuelta. El italiano ha sacado el rodillo y ha destrozado a Dumoulin en un día en el que se ha puesto el rojo para convertirse en el virtual ganador de la competición. El corredor de Astana, que reconoció estar "muy feliz", ha destacado sobre todo el trabajo de todos sus compañeros en la consecución de su nuevo entorchado.

"No me doy cuenta de lo que he conseguido. Mis compañeros han estado excepcionales y se han superado todos ellos. La victoria la han logrado mis compañeros, no yo. HA sido una carrera con mucho estrés y me voy sabiendo que tengo que trabajar más las cronos", ha reconocido Aru.

Además quiso acordarse de Tiralongo y de Nibali: "Dedico la victoria a todos mis compañeros sin olvidarme de ellos dos, que tuvieron que retirarse de la Vuelta. Estoy feliz de llevar el maillot del líder, y espero que en Madrid todo acabe bien. Lo siento por Dumoulin, se ha visto que es fuerte desde la primera etapa. Es un corredor completo y ha hecho una Vuelta excepcional. Es un ciclista emergente al que felicito por lo que ha hecho".