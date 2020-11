Adiós a Leo Picazo, nuestro querido compañero de Antena 3 Noticias que amaba la bicicleta

La repentina muerte de Leo Picazo ha sumido en una tremenda tristeza a todo el equipo de Antena 3 Noticias. Leo era productor en Antena 3 Noticias y llevaba muchos años ejerciendo su trabajo con entusiasmo y una sonrisa cada día.

La gran pasión de Leo era el ciclismo, uno de esos cientos de amantes aficionados de este deporte en España.

"Desde que tenía tres años recuerdo ya montar en triciclo, esas carreras con los amigos", recordaba Picazo al hablar sobre los orígenes de su pasión por el ciclismo.

Su vida rodaba siempre sobre dos ruedas.

"¿Qué es para mí la bicicleta? Una mitad de mi vida y gracias a la bicicleta he conocido a mucha gente y me conozco un poco mejor a mí mismo. Pienso mucho sobre la bicicleta. Vas donde quieres", aseguraba Leo al hablar de su afición por la bicicleta.

Con la bicicleta se sentía libre. Se sentía realizado.

"Cada uno hace de su deporte una extensión de sí mismo. ¿Podría estar sin la bicicleta? No, yo creo que ya no. Mi bicicleta me seguirá ya siempre", reconocía Leo. Allá donde estés, Leo, seguro que estás pedaleando.