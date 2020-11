Homenaje en Antena 3 Noticias a nuestro compañero Leo Picazo, fallecido de forma repentina

Nuestro compañero Leo Picazo González, productor de Antena 3 desde los inicios y muchísimos años en Antena 3 Noticias, nos ha dejado sin avisar.

Echaremos de menos su buen humor y una sonrisa a prueba de todo. Sus pasiones eran la bici y el trabajo. Cada día desempeñaba su labor con rigor, entusiasmo y una cálida sonrisa que reconfortaba a todos sus compañeros.

Su repentina muerte ha dejado a toda la redacción de Noticias conmocionada. Desde la Dirección de los informativos, presentadores, redactores, productores, realizadores, operadores de cámara y a todos aquellos que han tenido el placer de compartir estos años con Leo le recuerdan como un hombre maravilloso y un compañero "espectacular".

El subdirector de Noticias, Óscar Vázquez, le describe como: " Un tipo generoso, honesto y leal" además de "Un magnífico profesional, una persona maravillosa". "Hasta siempre compañero de la eterna sonrisa".

Brasero: "eres una lección"

Roberto Brasero, nuestro hombre del Tiempo, no sólo ha hecho innumerables viajes con él, han trabajado codo a codo y de ahí surgió su amistad: "Todos con los que hables tendrán buenas palabras para él. No puede ser de otra manera; era un productor como la copa de un pino, un profesional de primera línea. Además era mi amigo. Tantos programas que hicimos juntos al comienzo, tantos viajes de los que unen. No tengo palabras, no me hago a la idea. Dejas el mejor recuerdo pero qué putada que nos hayas dejado tan pronto Leo. Tiraremos adelante y además con una sonrisa, como tú siempre. Y con una palabra de apoyo al de al lado, siempre. Nunca querías que te lo dijéramos pero eres una lección. De profesionalidad y de amistad. Y lo seguirás siendo".

Trabajador incansable hasta el último momento. Ahora preparaba el especial Elecciones de EE.UU del próximo martes.

Apasionado del deporte, era un "jabato" dentro y fuera de Antena 3 Noticias.

Un "tipo diez, dispuesto, sonriente y eficaz"

"Se ha ido una de las mejores personas que he conocido. Leo allí donde estés, se feliz eternamente. Te echaré de menos", así se despide de él su gran amigo y compañero del departamento de Realización, José Luis Moreno.

De parte de todos nosotros, un abrazo para su familia, para su madre, para sus hermanos, y para todos los que le querían. Somos muchos.

Te echaremos de menos, Leo.