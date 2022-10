Thomas Heurtel responde a los que le critican por fichar por el Zenit: "Me importa un carajo"

Thomas Heurtel se ha cansado de las críticas que ha recibido tras su decisión de irse a Rusia a jugar con el Zenit. El exjugador del Real Madrid y Barcelona decidió este verano fichar por el equipo ruso, algo que le ha costado no ser ya seleccionable con la selección francesa.

Y es que la FFB advirtió a sus internaciones que todo aquel que fichará por un equipo ruso o bielorruso dejaría de ser convocado con Francia ante la invasión rusa de Ucrania. Heurtel se había comprometido a finales de julio a no fichar por ningún club ruso o bielorruso para ir al Eurobasket, en el que Francia perdió la final ante España.

Pero tras el Europeo, el base francés anunciaba su acuerdo con el Zenit de San Petersburgo. Una decisión criticada por muchos aficionados y que implica el castigo de la FFB. Tras un mes de silencio, Thomas Heurtel se ha pronunciado en su cuenta de Instagram.

"Me importa un carajo. Sólo para su información, a todas las personas que me envían mensajes o escriben comentarios criticándome por mi decisión de venir a Rusia... Por favor, sepan que me importa un carajo, así que no sean un incordio y dejen de perder el tiempo. ¡Y por favor, sobre todo, cómprate una vida! Gracias de antemano", escribía el jugador francés en una storie de Instagram.

El mundo del deporte, contra la invasión de Ucrania

Y es que el mundo del deporte no ha vivido ajeno a la invasión rusa de Ucrania. La UEFA ya ha vetado a los clubes rusos y bielorrusos en sus competiciones, y hace poco excluía a la selección rusa de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa de 2024.

En el tenis también se han producido sanciones. En concreto, Wimbledon vetó a los tenistas rusos y bielorrusos en su última edición, una decisión que desperto controversia dentro del circuito y opiniones enfrentadas entre los jugadores.